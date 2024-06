Michelle Renaud y Matías Novoa revelan por qué se murdaron a España

En medio de la cuenta regresiva para el nacimiento de Milo, Michelle Renaud y Matías Novoa protagonizaron un entrañable reportaje para las cámaras de Ventaneando desde el Parque de El Retiro, en Madrid, su nueva ciudad. Presumiendo la recta final de su segundo embarazo, la protagonista de La Herencia reveló la razón por la que decidieron dejar todo en México y comenzar de cero en la capital española. Recordó que la idea surgió el año pasado mientras vacacionaban en aquel país que hoy es su nuevo hogar.

La razón de su mudanza

Para sorpresa de su público, los actores no se mudaron a España por motivos de trabajo, la razón fue mucho más personal: “Solo se vive una vez, que hay que salir de la monotonía y no tenerle miedo nunca a los cambios. Sentimos mucho que Milo fue el que nos trajo, porque la decisión se tomó ya que Milo estaba dentro”, contó Michelle quien recordó que fue en septiembre pasado, durante las vacaciones que realizaron en Madrid por sus 35 años, que tuvo el deseo de cambiar de residencia: “Fue el año pasado, estábamos en mi restaurante favorito aquí en mi cumpleaños y de pronto dijimos: ‘¿Y si nos venimos?’”.

La pareja reconoció que cuando tomaron la decisión no tenían un plan bien trasado; sin embargo, conforme fueron avanzando todo fluyó: “En cuatro meses ya teníamos todo resuelto. Es como un renacer, estamos renaciendo otra vez”. Matías Novoa dejó ver que su estancia en España está pensada a largo a plazo: “De hecho, yo quiero que Axel se venga a vivir para acá un tiempo, estoy seguro de que en algún momento va a decidir eso, porque también está bonito pasar tiempo con él, que se expanda su mundo, que estudie aquí, siempre hay que pensar en lo mejor para ellos. Como dice Mich, ellos empiezan a crecer y a tener su propia opinión”, comentó el actor sobre los deseos de que su primogénito se sume a la aventura.

Mientras Axel se muda con ellos, el niño de 13 años de edad, pasará con ellos parte del verano: “Queremos que esté Axel, a ver si se espera Milo y está Axel. Viene un mes completo para acá, a pasar parte de sus vacaciones de verano, nos va a tocar darle mucho amor y que conozca a su hermano”, explicó Matías. Por su parte, Michelle se sintió muy emocionada de poder compartir con sus hijos este importante momento familiar: “Se me hace súper bonito que Marcelo y Axel sea parte de este nacimiento y de este embarazo”, reconoció.

¡Listos para conocer a Milo!

Debido a que Michelle se encuentra en las últimas semanas de gestación, la pareja ya hace sus apuestas de cuándo podría nacer Milo, a quien recibirán en casa: “Mi lógica nunca me ha dado para entender por qué lo convertimos en algo médico o en algo como si estuviera enferma, al contrario, para nada, yo creo que es el momento más íntimo, más bonito de la pareja, de la familia (…) Mati piensa que nace en esta semana, por su cumpleaños, el 14 y yo digo que la fecha puede ser el 21, no sé porque ya me dan contracciones”, reveló Renaud, quien confesó que en la recta final de su embarazo no quiere despegarse de su esposo: “Quiero que Mati y yo estemos juntos todos el tiempo y recibirlo juntos”, dijo.