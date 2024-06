¡En cuenta regresiva! Michelle Renaud presume la recta final de su embarazo

Todo está listo en el nuevo hogar Michelle Renaud y Matías Novoa en España para la llegada de Milo, su primer hijo en común. Con la mudanza hecho y la emoción a tope, el matrimonio cuenta los días para el nacimiento de su bebé, quien nacerá en La Madre Patria. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de La Herencia compartió las fotos más especiales de esta etapa que está disfrutando al máximo junto a su esposo y a su hijo mayor, Marcelo. En esta publicación también reveló que pronto, Axel, el primogénito de Matías, se reunirá con ellos en Madrid, ciudad en la que ahora residen.

Lista para recibir a Milo

Encantada con sus nuevas curvas, Michelle Renaud compartió varias fotos en las que presume a plenitud su baby bump. Según escribió en la descripción de estas imágenes, así luce su pancita con 33 semanas de gestación: “Flipando… 33”, escribió en su feed. En este álbum destaca una linda imagen de la actriz con su hijo Marcelo quien aparece dándole un tierno beso a su pancita y abrazándola. Michelle ha contado en el pasado que uno de los más emocionados con la llegada de Milo es su hijo Marcelo quien está listo para ejercer su papel de hermano mayor.

En la familia que ha formado Michelle Renaud y Matías Novoa, hay otro integrante muy importante que, próximamente, se unirá al grupo: Axel. Gracias a una de las fotos que publicó la actriz, dejó ver que pronto, el hijo mayor de Matías se encontrará con ellos en España: “Esperándote mi Axel”, escribió Michelle sobre una foto del niño quien, el mes pasado, celebró su cumpleaños número 13. Las fotos de la actriz provocaron la reacción de más de 120 mil seguidores, entre ellos, su marido, quien comentó: “Te amo esposa”.

En estas imágenes se aprecia a la perfección lo mucho que ha crecido el vientre de Michelle Renaud quien ha estado captando los momentos más especiales de este embarazo. De acuerdo con información que la actriz ha compartido con sus seguidores, tienen el deseo de recibir a su bebé en casa, razón por la que tomaron un curso con la técnica HypnoBirthing que preparar a las futuras madres para el día del parto a nivel físico, mental y espiritual, así lo dio a conocer Matías: “Ya listos para recibir a baby Milo”, escribió junto a una captura de la última sesión con la especialista.

Un sueño hecho realidad

A inicios de abril pasado, Michelle Renaud le contó a César Lozano, en su canal de Youtube, que estaba a punto de realizar el sueño de mudarse a otra ciudad. A pesar de que el plan era muy retador, debido a que lo realizó en medio de su segundo embarazo, reconoció que no tenía miedo a este cambio: “En menos de tres meses ya armamos nuestro ecosistema en otro lado, ya está todo, estamos a días para irnos. Me da muchísimo gusto, porque, como estoy con Matías, no me entran dudas, no me entran miedos, me entra este rollo de decir: ‘Si estoy con él, lo que salga va a ser perfecto, aunque vayamos a tener retos, aunque vayamos a empezar de cero, aunque vayamos a lidiar con cosas, si estoy con él, ¡qué divertido!’”, dijo.