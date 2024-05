En pleno embarazo, Michelle Renaud comparte vistazos de su nueva vida en España

En días pasados, Michelle Renaud cumplió con el compromiso de mudarse a España, país en el que nacerá su bebé, Milo. La actriz hizo realidad este sueño de la mano de su esposo, Matías Novoa, quien todavía no logra trasladarse a Europa debido a sus compromisos de trabajo en México; las grabaciones de la telenovela de Televisa, Marea de Pasiones. Mientras tanto, la intérprete ha dado los primeros vistazos de su nueva vida lejos de México, entusiasmada por este comienzo colmado de grandes expectativas, mientras disfruta de su embarazo acompañada de su primogénito, Marcelo.

Michelle disfruta de Madrid

Con total disposición, Michelle se acopla a su nueva rutina en España. A través de sus redes sociales, la intérprete mantiene al tanto a sus fanáticos de su día a día. De hecho, recientemente dio vistazos de sus paseos por Madrid, ciudad en la que al parecer se ha establecido de momento. “Amando Madrid”, escribió Renaud al pie de las imágenes que compartió en sus redes sociales, mismas que han causado sensación entre sus seguidores, muy pendientes de todos los acontecimientos en torno a la actriz de melodramas y películas, quien ha sido muy transparente al hablar de su embarazo.

En las fotos, Michelle aparece radiante luciendo un ajustado vestido premamá en color negro, mismo que hace evidente su vientre de embarazo. Inspirada, posó frente a la emblemática Puerta de Alcalá, celebrando de esta manera su llegada a España, en donde ha tenido la fortuna de permanecer cercana a sus amigos y seres queridos. “Estas fotos son el recuerdo de cuando @marielleruesga me hizo caminar por 5 horas, como si la panzona que traigo no fuera un bebé que me aprieta la vejiga cada 20 min y también me tomaba fotos mientras hablaba con mi esposo que me urge que ya esté aquí conmigo”, dijo.

Ansiosa por reunirse con su esposo Matías

Desde que Michelle voló a España para establecerse en aquel país, la actriz no ha dejado de expresar lo mucho que extraña a su esposo. Recordemos que el día de su despedida, Matías acompañó a la actriz al aeropuerto, en donde ambos se despidieron con besos y abrazos, mientras los reporteros captaban cada momento de la especial reunión de los dos. “Muy bien, estamos felices y estoy ya con ansias de acompañarla. Ya, terminando la novela, creo que a mediados de mayo ya me voy para allá…”, expresó el actor en ese momento durante su encuentro con los medios de comunicación. De hecho, se dejó ver tan conmovido que incluso parecía que rompería en llanto.

En ese encuentro, Matías también reveló cuándo nacerá su hijo: “Fines de junio”, afirmó. También expuso parte de las razones por las cuales tomaron la decisión de mudarse de México a España. “Se nos dio, se dio la oportunidad y dijimos: ‘¿Por qué no? Comenzar una nueva vida’. Va a ser nuestra base allá así que estaremos viajando…”, dijo el chileno, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.