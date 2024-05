El esposo de Maite Perroni confirma auditoría a ex mánager de RBD por supuesto desfalco

El éxito que tuvo el Soy Rebelde Tour en México, Estados Unidos, Colombia y Brasil se ha visto empañado por los problemas internos que surgieron tras esta gira. A cinco meses del regresó de RBD se han revelado detalles de la auditoría a la que ha sido sometida la empresa constituida por los integrantes de la agrupación con el fin de esclarecer las finanzas. En entrevista con Ventaneando, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó que está en curso una investigación por un supuesto desfalco millonario por parte de Guillermo Rosas, ex mánager de la banda. Hace unos días, causó revuelo que Anahí felicitará a su ex representante a pesar de la sospecha que existe en su contra, gesto que no fue bien tomado por los fans del grupo.

La auditoría interna

En medio de la polémica que desató Jorge D’Alessio, luego de evidenciar que los RBD no felicitaron a Anahí por su cumpleaños número 41, el esposo de Maite Perroni, rompió el silencio y compartió detalles de la averiguación interna que se realiza para entender cómo se repartieron las ganancias del tour: “Hay una auditoría en curso, en la que están revisando, todo el tema interno del tour y también están considerando platicar con todas las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es?”.

El productor de televisión dejó claro que esta investigación se está realizando de manera interna; sin embargo, reveló que los integrantes de la banda cuentan con apoyo legal: “Sí, cada uno de los RBD tiene a su abogado independientes y hay un abogado americano que se contrató para revisar, ya que la compañía que ellos formaron está en Estados Unidos, él está haciendo todas las gestiones necesarias para revisar que todos los números estén en orden y revisar todos los contratos”, explicó.

El faltante de la gira

Tovar aseguró que esta acción tomada por los integrantes de RBD responde a varias dudas que surgieron tras concluir el tour: “Lo más responsable en una compañía, yo lo platico con mi esposa, es hacer una auditoría interna para poder presentar las cuentas a todos los socios, en el caso de RBD en particular es muy importante que cierren los números hasta el final”. Explicó que los integrantes de la banda no han recibido el total de sus ganancias generadas en la gira: “Hay un faltante de lo que se dice que entró o lo que el tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido”.

¿Habrá otro tour?

De acuerdo con el programa comandado por Pati Chapoy, los RBD ya recibieron su parte de los conciertos realizados en Estados Unidos y en Brasil; sin embargo, continúan a la espera de los recursos recabados por sus conciertos en México y Colombia, presentaciones que están siendo investigadas: “No, están todavía en eso. Una auditoria de un tour de ese tamaño lleva algunos meses”. Sobre la posibilidad de que la banda regrese a los escenarios, Tovar dijo: “Yo pienso que ellos tienen cerrar esta auditoría, de este tour, antes de pensar arrancar otro”.