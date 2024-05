Jorge D’Alessio, cuñado de Anahí, aviva la polémica sobre los RBD con publicación en redes

Anahí estuvo de ‘manteles largos’ en los últimos días, pues celebró su cumpleaños 41 en compañía de sus seres queridos, como su esposo Manuel Velasco y sus hijos Manuel y Emiliano. En medio de las celebraciones, surgió una controversia que dejaría entrever que lo que en realidad sucede entre los integrantes de RBD y su supuesto distanciamiento. A los fans de la intérprete les llamó la atención un post de Jorge D’Alessio, cuñado de Anahí, el cual avivó la teoría de que que la relación entre los cinco cantantes está fracturada. Además de esto, ninguno de los integrantes la felicitó. Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann no dedicaron mensaje de felicitación a la festejada, con quien tienen una relación de amistad desde hace años.

©@jorgedalessio



Anahí con su hermana Marichelo y su cuñado Jorge D’Alessio

La publicación del esposo de Marichelo Puente en sus stories —la cual por cierto eliminó en las primeras horas de este miércoles 15 de mayo— consistía en un gif de una corbata roja, accesorio característico de RBD. Debajo de este, el fundador de la banda Matute etiquetó las cuentas de Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. “Para eso me gustaban...”, escribió debajo del gif, haciendo referencia a la notable ausencia de los chicos en los festejos de Anahí.

©@jorgedalessio



Este fue el post que Jorge D’Alessio compartió en medio de los festejos por el cumpleaños de Anahí

Los fans de la agrupación no han dejado pasar la publicación de D’Alessio y han empezado a discutir en las redes acerca de la fractura que parece haber entre sus integrantes, aunado al hecho de que ninguno la felicitó de manera pública a través de las redes.

La felicitación de Anahí a Guillermo Rosas

La controverisa sobre el post de Jorge D’Alessio se da a unos días de que la propia Anahí felicitara al exmánager de la banda, Guillermo Rosas, por su cumpleaños. La controversia en torno a este personaje radica en que, hacia el final de la gira mundial de RBD, se dio su abrupta salida debido a una situación que se dio entre él y la banda. Incluso se ha habldo de una investigación por presunto desvío de recursos.

Pese a todo, Anahí dijo que ella no guarda ningún tipo de “rencor” hacia él y en su día de cumpleaños lo felicitó con el siguiente mensaje: “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre @guillermorosas”.

©@guillermorosas



RBD con Guillermo Rosas

Los mensajes de Dulce María y Christopher Uckermann

Poco después, algunos de sus compañeros como Dulce María y Christopher Uckermann se manifestaron en redes con crípticos mensajes, en los que dejaban entrever que el post de Anahí no les había sentado bien. “Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona así misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”, compartió Dulce María.

Para sorpresa de muchos, ese mismo texto apareció en las historias de Christopher Uckermann, además de otro en el que se lee lo siguiente: “Tu respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos”, por lo que algunos fans lo interpretaron como una indirecta a su amiga.