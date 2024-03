El esposo de Anahí revela la razón por la que no asistieron al bautizo de la hija de Maite Perroni

Mucho se ha especulado respecto a la relación que mantienen Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez tras el fin de su exitosa gira internacional. Especialmente después de que los integrantes de RBD confirmaran que su exmanager había sido despedido a la mitad del tour debido a algunas irregularidades financieras, lo que supuestamente habría impactado directamente en la relación entre los miembros de la banda. Afortunadamente, hace unas semanas las dudas quedaron disipadas, pues pudimos ver a cuatro de los cinco RBD reunidos durante el bautizo de Lía, la hija de Maite. Sin embargo, la ausencia de Anahí en esta celebración volvió a generar cierta incertidumbre respecto a lo que podría estar ocurriendo al interior del grupo. Un tema del que Manuel Velasco Coello, esposo de la intérprete de Sálvame, habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que finalmente reveló si es verdad que existe un distanciamiento de Anahí con sus compañeros y la razón por la que no asistieron al bautizo.

©GettyImages



Los RBD protagonizaron un exitoso tour internacional el año pasado

Fue durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el político mexicano fue abordado por la prensa para ser cuestionado acerca de los rumores que apuntan a que Anahí estaría distanciada de sus compañeros de RBD, algo de lo que habló con total apertura: “Son hermanos, se tienen mucho cariño, respeto, no de ahorita, de hace muchos años. Llevan prácticamente una vida de una relación de amistad y de cariño, y eso debe prevalecer”, comentó el exgobernador de Chiapas, en declaraciones retomadas por Telemundo.

En esa misma charla, el senador con licencia reveló la razón por la que no pudieron asistir al bautizo de la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar, terminando así con las especulaciones. “Yo les agradezco mucho la invitación, sí fuimos invitados y hasta me habló Andrés, mi amigo, a invitarme. Ya tenía un compromiso y un viaje con mi señora, por lo que ya no pudimos asistir”, agregó el político del Partido Verde Ecologista de México.

©@christianchavezreal



Algunos de los integrantes de la banda se reencontraron en el bautizo de la hija de Maite

Por otro lado, Manuel Velasco fue cuestionado respecto a si existe la posibilidad de que Anahí retome su carrera en los escenarios, específicamente al lado de RBD, algo en lo que prefirió no entrar en detalles, pues dijo, será la cantante quien hablé de eso en su momento, reiterando su completo apoyo en lo que ella decida hacer con su vida y trayectoria. “Nos sentimos muy afortunados de tener una madre de familia como ella, dedicada al cien por ciento a sus hijos. Es la mejor esposa”, destacó.

Lo que dijo Christian Chávez sobre la supuesta ruptura de RBD

Hace unas semanas, el cantante fue cuestionado respecto a los rumores que apuntaban a que la relación entre los integrantes de la banda no pasaba por su mejor momento, algo de lo que habló con cierta mesura, dejando en claro que al ser una familia, siempre habrá problemas que resolver y que ante todo estaba el respeto. “Como cualquier familia, de pronto tienes que ver ciertas cosas”, comentó el artista. “La prensa dice tantas cosas que yo la verdad mejor solo les mando saludos a todos”, agregó.