Christian Chávez responde a los rumores de distanciamiento entre los RBD

El año pasado, RBD hizo vibrar a miles y miles fans con su gira Soy Rebelde Tour, la cual abarcó diversas ciudades de toda a América. Sin embargo, dado que muchos seguidores se quedaron con ganas de ver a sus ídolos, se llegó a mencionar la posibilidad de que la agrupación pop anunciara fechas para nuevos conciertos. Sin embargo, hace unos días surgieron rumores de que, una de las razones por las que los nuevos shows no podrían ser era el supuesto distanciamiento entre los integrantes del grupo. Christian Chávez ha roto el silencio ante tales y versiones y ha revelado como están realmente las cosas con sus compañeros.

A los fans de RBD les encantaría una nueva gira del grupo este 2024.

Recientemente, el intérprete fue abordado por diversos medios de comunicación en la Ciudad de México y cuestionado sobre los rumores de que habían surgido diferencias entre los integrantes de RBD, las cuales incluso habían provocado que dejaran de hablarse. “La prensa dice tantas cosas que yo la verdad mejor solo les mando saludos a todos”, expresó Christian desestimando tales afirmaciones.

Además, el intérprete de Giovanni Méndez se refirió a sus compañeros de forma afectuosa al señalar que “como cualquier familia, de pronto tienes que ver ciertas cosas”. Anteriormente, otros integrantes de la agrupación se han referido de esta misma forma de sus compañeros, y han admitido que “como familia”, han pasado por diversas pruebas y siempre ha prevalecido el cariño y el respeto.

Christian respondió a los rumores de distanciamiento con sus compañeros.

Sobre la posibilidad de extender su exitosa gira Soy Rebelde Tour, Christian explicó que por ahora está ultimando algunos detalles de naturaleza financiera. “Es que no se sabe, ahorita estamos haciendo muchas cosas, como ‘dueños del changarro’, tenemos que hacer pagos, hacer cortes, terminar todo... Entonces ahorita estamos más bien arreglando todas esas cosas”, comentó.

Hace apenas unos días, Christian fue cuestionado sobre la posibilidad de que RBD regresara a los escenarios este 2024, y aunque no dio una respuesta concreta, sí dejó la puerta abierta a ello. “No lo sé, puede ser, quién sabe. La verdad es que no lo sé. Ahorita no hay nada en la mesa, pero las ganas están y vamos a ver qué nos depara el futuro”, dijo en entrevista para el programa Hoy (Las Estrellas).

Los rumores de rivalidad que surgieron en la gira

No es la primera vez que lo miembros de RBD son alcanzado por especulaciones que ponen en duda su buena relación, Hace apenas unos meses, mientras se encontraban en plena gira, surgieron versiones de falsas rivalidades entre las integrantes femeninas del grupo: Anahí, Dulce María y Maite Perroni.

Los integrantes de RBD han dejaod claro que su cariño es más grande que todo.

“Nuestros corazones se llenan de amor en cada concierto como no se imaginan, pero hay algo que no puedo dejar de mencionar y es que nos sorprende (tristemente) seguir viendo poquitos, pero todavía después de tantos años algunos mensajes queriendo dividir, separar y sobre todo comparar”, expresó Anahí en un mensaje en Instagram publicado en septiembre, el cual fue replicado por Dulce María.

“En RBD hay tres mujeres, plenas, de 37 y 40 años. Mamás de bebitos que viven este momento lleno de emociones con nosotras. Mujeres que hemos pasado por mil pruebas en la vida y que hoy estamos aquí por absoluta decisión propia, por amor y porque queremos estar juntas. Nos amamos, nos cuidamos y estamos más unidas que nunca”, agregó entonces en su publicación.

