Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, niega que estén esperando a su segundo bebé

Las vidas de Maite Perroni y Andrés Tovar cambiaron por completo en marzo de 2023, cuando dieron la bienvenida a su primera hija, Lía, una pequeñita que los ha llenado de dicha. Poco más de un año después de recibir a la cigüeña, se especulaba que la actriz y cantante estaría de nuevo en la dulce espera, una noticia que emocionó a sus fans, quienes desearían volver a ver a Maite con su pancita de embarazo. Sin embargo, esa ilusión tendrá que esperar, ya que la pareja no está en espera de su segundo bebé, tal como lo aclaró Andrés.

"Les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no", dijo el productor a las cámaras y micrófonos del programa mexicano de TV Azteca, Ventaneando. Para evitar cualquier duda al respecto, reiteró: "No es cierto, no estamos embarazados. En cuanto sea así, se los contamos. Pero por ahora no".

Y para poner un alto a cualquier especulación que pueda resultar de sus declaraciones, también explicó: "Ni estamos esperando un mes ni tres meses. Nada. Por el momento no".

En su entrevista, el productor negó saber de dónde pudo haber salido el rumor, aunque recordó cómo desde antes de que supieran de la existencia de Lía, también hubo especulaciones que resultaron ser falsas. "La vez pasada, recuerdo que un paparazzi dijo que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, mi hija nació a mitad de mayo, ella hubiera nacido de 10 meses y medio", comentó.

¿Un hermanito para Lía?

Ante los rumores, Andrés reveló cuáles son los planes que él y Maite tienen de agrandar a la familia, y un tanto ilusionado contó que no descartan la posibilidad de volver a escribirle a la cigüeña: "Nos gustaría que Lía crezca acompañada. Crecer la familia. Estamos felices con ella. Por supuesto que sí".

Y confirmó que aunque han pensado en ello, no han recurrido a ningún tratamiento médico: "Estamos dejando que Dios y la vida hagan lo suyo. No estamos en ningún tipo de procedimiento. Ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera".

En cuanto al proceso legal que Maite y sus compañeros de RBD se encuentran en contra de su exmánager, Guillermo Rosas, por desvío de efectivo, Andrés se limitó a dar información ya que es un proceso abierto que continúa su curso en los tribunales de California, Estados Unidos. "Por el momento hemos decidido no dar ninguna declaración ni comentario al respecto para respetar ese proceso", dijo.