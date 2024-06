Manuel Velasco Coello revela que Anahí podría no volver a salir de gira con RBD

Desde que se confirmó el regreso de RBD a los escenarios, el año pasado, Anahí se encargó de dejar en claro que su estancia en el grupo podría ser temporal, pues por ahora su prioridad es su familia. De hecho, durante la gira habló en varias ocasiones sobre esta decisión, por lo que incluso llegó a despedirse de su público. Sin embargo, tras el éxito obtenido, la agrupación ya tenía planes de retomar su paso por los escenarios; sin embargo, por ahora todo es incierto debido a la delicada situación que atraviesan como banda, debido a las irregularidades que se han detectado en las finanzas del grupo. Además, en una reciente entrevista, Manuel Velasco Coello reveló que más allá de esta situación, su esposa, Anahí, podría no tener planes de volver a salir de gira, debido a situaciones sumamente personales y que nada tienen que ver con la situación que enfrenta RBD.

© Getty Images La cantante y sus compañeros protagonizaron una exitosa gira el año pasado

Fue durante una charla con el programa Ventaneando, que el político mexicano se refirió a la situación personal de la cantante y las razones por las que por ahora, Anahí no podría retomar la gira con RBD. “Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, explicó el exgobernador de Chiapas a la emisión.

En ese mismo sentido, Velasco Coello recordó cómo fue que, durante el Soy Rebelde Tour, lograron coordinarse para no descuidar a sus dos pequeños en ningún momento. “Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, aseguró.

© @velascom_ El político ha sido el mejor apoyo para la cantante

Manuel Velasco se desmarca del conflicto en RBD

Luego de que en el programa Hoy se difundiera información no precisa sobre la participación que Manuel Velasco habría tenido en la organización de la gira de RBD, el político no tardó en negar dichos comentarios y fijar una postura al respecto. “El día de ayer, durante la emisión de su prestigiado programa, se mencionó de manera incorrecta y absolutamente falsa, que un servidor participó en el manejo de la gira mundial Soy Rebelde Tour del grupo musical RBD…”, aseguró Velasco en un comunicado que fue leído por la periodista Martha Figueroa, en un espacio del matutino de Televisa.

El político fue puntual a la hora de negar cualquier vínculo con la marca, dejando en claro que la única participación que él tuvo en la gira fue apoyando a Anahí. "Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada. Como lo he venido manifestando en muchas ocasiones en otros espacios noticiosos, soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”, agregó. "Yo he sido siempre respetuoso de las decisiones profesionales de mi esposa, y lo único que hice durante el tiempo de duración de la gira Soy Rebelde Tour fue acompañarla y apoyarla junto con mis hijos en un plano estrictamente familiar y ocupando los mismos espacios que igual les asignaron a los familiares de los demás integrantes de la agrupación”, explicó.