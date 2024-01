Tras la exitosa gira de RBD, Maite Perroni confiesa: ‘La música es ya un capítulo cerrado en mi vida’

La gira de RBD fue sin duda uno de los eventos musicales más esperados en el escenario latino en 2023. La famosa agrupación pop abarrotó numerosos recintos en varios países de América, antes de despedirse con un inolvidable concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en diciembre. Tras el rotundo éxito que tuvieron, muchos pensarían que los integrantes del grupo mexicano podrían tener nuevos planes en la industria musical de manera independiente, pero al menos en el caso de Maite Perroni eso no sucederá.

RBD tuvo una exitosa gira en 2023.

La actriz de Oscuro Deseo (Netflix) descartó de talo la posibilidad de regresar a la música con un proyecto como solista. “No, la verdad es que no (tengo planes). La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no”, comentó Maite en un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México. En el pasado, la actriz cantó varios temas musicales de sus telenovelas antes de lanzar en 2012 su sencillo Te Daré Mi Corazón; un año después lanzó su primer álbum solista Eclipse de Luna.

La intérprete se mostró abierta ante la posibilidad de participar en otra gira con RBD, e incluso grabar nuevos temas con sus compañeros, pero dejó claro que por ahora no hay ningún plan concreto para ello. “La verdad es que no sé qué más vaya a suceder. Hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad. Ojalá un día podamos compartir esa noticia, pero, por lo pronto, no”, comentó.

Maite descartó regresar a la música como solista.

En lo que respecta a su faceta como actriz, la intérprete de Lupita Fernández (Rebelde) dijo que le gustaría regresar a la televisión e incluso se dijo dispuesta a hacer algún melodrama. “A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”, comentó.

Maite está abierta a regresar a las telenovelas.

¿Tiene planes de crecer la familia?

En mayo del año pasado, Maite Perroni debutó en la maternidad de la mano de su esposo Andrés Tovar. La actriz y el productor le dieron la bienvenida a su hija Lía luego de una dulce espera llena de ilusión. En su reciente encuentro con la prensa, la intérprete habló de la posibilidad de crecer aún más su familia. “Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida, ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, dijo la estrella de Tríada (Netflix).

“La verdad, me ha sido muy placentero, hemos disfrutado mucho todo el proceso (de la maternidad) y creo que algo que nos ha ayudado a nosotros, es que lejos de construir expectativas”, comentaba Maite en agosto del año pasado ante las cámaras del programa Sale el Sol (Imagen Televisión). “Empezamos a disfrutar el momento y cada etapa, sabiendo que ahora lo más importante y la prioridad es su bienestar (de su hija Lía) y su crecimiento, llenarle el alma y el corazón de amor. Eso es lo que sucede cada minuto desde nuestra parte, aprendiendo a estar presentes”, agregaba.

