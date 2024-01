Aarón Díaz revela que rechazó un papel en ‘Rebelde’ y cuenta sus razones

Más de una generación quedó marcada por la telenovela Rebelde, estrenada por Televisa en 2004, y de la que surgió el aclamado grupo musical, RBD. La historia estuvo protagonizada por Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez; quienes pronto se convirtieron en la voz del público, misma que sigue resonando con la reciente gira de reencuentro que cautivó a sus fans. Sin embargo, aquel fenómeno pudo haber tenido un pequeño giro, pues Aarón Díaz recién reveló que antes de que iniciara la grabación en México, le ofrecieron participar en la telenovela, un papel que rechazó y del que no se arrepiente de haber dicho que no.

“Nunca he contado esto, qué bueno que me preguntan. Terminamos Clase 406 y me acuerdo perfecto, es más, la escena está filmada”, comentó el actor de hoy 41 años en el programa El Rey del Chocolate. Aarón recordó cómo el productor, Pedro Damián se acercó a él al final de esa telenovela en la que compartió créditos con Christian Chávez, Alfonso Herrera y Dulce María. “Estábamos todos en la última escena y Pedro me dice: ‘Aarón, vamos los mismos a hacer otra novela. Se va a llamar Rebelde, es una novela que traigo. No me acuerdo de dónde, es argentina también. Ahora vamos a hacer una escuela privada‘”.

Aunque parecía una gran oportunidad para seguir en la pantalla chica y, por ende, entre el gusto del público, Aarón rechazó la oferta. “Yo le dije: ‘Pedro, llevo dos años con esta bola de... los amo, pero me acaba de avisar un productor que quiere que yo sea el protagonista de su novela, es de deportes extremos. Nos vamos a ver más adelante, no te preocupes’. Y decidí no hacerla”, comentó sobre sus razones para no aceptar aquel proyecto inspirado el homónimo originario de Argentina.

Aarón Díaz, sin arrepentimientos

Aarón se refería a la telenovela Corazones al Límite, en donde trabajó con Sara Maldonado, Erika Buenfil y Arturo Peniche; sin embargo, la telenovela no tuvo el éxito que Rebelde ocasionó entre la gente. A pesar de ello, el esposo de Lola Ponce no se arrepiente de haber rechazado ese papel estelar en una de las producciones más grandes de la historia de la pantalla chica.

“Hoy en día que veo el suceso que tuvo y todo eso, más feliz estoy de mi decisión porque yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho otros dos años de una cosa así, probablemente me hubiera vuelto loco y retirado”, comentó tranquilo por el rumbo que tomó su vida. Aarón se casó con Lola Ponce en una íntima ceremonia en 2015, luego de tres años juntos y dos hijas en común, Erin y Regina; una bella familia que atesora con mucho amor.

