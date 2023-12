Kate del Castillo se confiesa sobre su fallido matrimonio con Aarón Díaz: ‘Yo no me quería casar’

Como nunca, Kate del Castillo se sinceró acerca de su fallido matrimonio con el actor Aarón Díaz. Como recordarás, la estrella de La Reina del Surse casó en segundas nupcias con el también modelo en 2009, pero a dos años de su enlace, decidieron tomar caminos separados. En una entrevista reciente con Yordi Rosado, Kate confesó que se casó presionada; es decir, no tenía ganas de pasar por el altar con Díaz, además de esto, reveló la razón que los llevó a su separación a poco tiempo de haber celebrado su enlace.

Kate del Castillo y Aarón Díaz estuvieron casados por dos años, de 2009 a 2011

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí yo no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, confesó a su entrevistador sobre su boda con Díaz en 2009. La pareja se casó en Las Vegas y en México también celebraron su unión con una boda religiosa por todo lo alto en San Miguel de Allende.

Kate del Castillo y Aarón Díaz se casaron en Las Vegas y después refrendaron su amor en una ceremonia en México

Él quería ser papá, ella no quería tener hijos

Además de haberse casado con pocas ilusiones con su segundo marido, Kate también habló de la diferencia de edades entre ambos; Aarón era menor que Kate por 10 años. Así que los dos querían cosas diferentes y tenían planes distintos.

“Él quería tener hijos luego luego, y yo ya sabía que no quería tener hijos, entonces fue así de: ‘¿qué parte no entendiste de cuando andábamos, que yo te dije que no quería tener hijos?’”, contó a Yordi Rosado sobre la convivencia previa que ambos habían tenido, donde ella ya le había expresado sus intenciones de no ser madre.

Aarón Díaz y Lola Ponce con sus hijas

Tras su ruptura con Kate del Castillo, Aarón Díaz se casó en 2015 con la actriz y modelo Lola Ponce y son padres de dos niñas, Erin y Regina. A unos años de esos eventos, Kate reflexionó sobre el gran papel que Aarón Díaz hace como padre. “Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso estoy de frente y quiero esto”, indicó.

