Kate del Castillo se sincera sobre el complicado padecimiento que le impide moverse con libertad

Kate del Castillo tuvo que suspender varias actividades de su día a día por un problema en su salud. La actriz reveló en una reciente publicación en su cuenta de Instagram que padece vértigo, una situación que la había alejado de su propia rutina. Sin embargo, gracias a la intervención médica, no sólo detectó el problema que le ocasionaba mareos excesivos, sino también la solución con la que puede volver a hacer su vida normal.

“Después de seis semanas sin poder entrenar mi vértigo está mejorando, mi cuerpo está aprendiendo, mejorando, lidiando con ello ¡y ya no me detiene! ¡Estoy de vuelta!”, compartió en una publicación en la que deja a todos saber que de nuevo puede hacer ejercicio como antes.

“Estoy muy feliz porque ya pude controlar el vértigo. Por ahí sigue, pero ya no tan severo”, dijo en un video para sus fans. Aliviada por haber encontrado la raíz del padecimiento, agregó: “Me siento con mucha energía. Entendí que mi vértigo no viene del oído, viene de la mandíbula, así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace que me desbalanceé tanto”.

De nuevo en el gimnasio

Contenta por retomar su vida diaria, se dispuso a entrenar en casa, desde donde se observa un costal de box y pesas que podría haber utilizado para volver a ejercitar su cuerpo como antes de sentir los mareos que no la dejaban moverse con libertad. “Muy lentamente probando nuevos ejercicios y tratando de mantener mi cabeza recta para el mareo. ¡Llegaré allí! 👊🏼💪🏽🙏♥️”, expresó junto al clip.

Minutos más tarde, dejó ver parte de su entrenamiento, en el que hace varios ejercicios que requieren de todo su equilibrio para completar las series requeridas por su entrenador. Aunque no fue sencillo, y por tratarse del primer día luego de seis semanas de inactividad, anotó: “Estoy de vuelta haciendo ejercicio a mi ritmo. Todavía temblando un poco... 🙃♥️👊🏼💪🏽🙏😰”.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.