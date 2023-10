El papá de Kate del Castillo habla maravillas de su yerno; no pierde la esperanza de un nieto

Enfocada en sus proyectos en la pantalla, Kate del Castillo suele ser reservada en cuando su vida personal, por lo que durante mucho tiempo mantuvo en el misterio su estatus sentimental. Sin embargo, la estrella de La Reina del Sur (Telemundo) se ha abierto en redes sociales para compartir uno que otro vistazo de su actual relación con el director de fotografía Edgar Bahena, dejando ver lo enamorada y plena que está. Y tal parece que su galán ya se ganó también a su familia, pues recientemente don Eric del Castillo, padre de la actriz, se dijo complacido de ver a su hija tan feliz.

Kate está feliz y enamorada con Edgar Bahena.

“La veo muy contenta, sobre todo por la pareja si eso me quieren preguntar”, contó el primer actor en un encuentro con la prensa mexicana, incluido Televisa Espectáculos. “(Ella) está muy bien, nos cae muy bien él, es un muchacho pues amable, hace feliz a Kate y eso es lo que me interesa”, comentó don Eric, quien está preparando una nueva telenovela. “Sé algo de él por lo que me ha platicado Kate”, dijo.

Los padres de Kate están muy felices con la actual relación de la actriz.

Cuestionado sobre si su hija y su novio le tomaron parecer sobre su relación, el actor dijo que esas costumbres ya están en desuso. “Eso de que los hijos te pidan permiso, y más a estas alturas, n’ombre... Simplemente aceptas, pues qué te queda”, comentó. Y al hablar en específico del noviazgo de su hija, dijo que no sólo él le ha dado el visto bueno a Edgar. “Y no nada más yo, sino también mi esposa (Kate Trillo), y creo que también Verónica”, dijo mencionando a su hija mayor, quien estaba presente y lo confirmó: “Claro”.

El pasado mes de agosto, Kate publicó un video en el que se le veía feliz en un día de paseo por San Francisco junto a sus padres y Edgar. “Aquí en familia”, escribió. Las imágenes no dejaron duda la confianza y cercanía que existe ya con el director de fotografía.

No pierde la esperanza de que Kate le dé un nieto

Si bien do Eric ya es abuelo, en más de una ocasión ha mencionado que le gustaría que Kate también le dé un nieto. Y en su reciente encuentro con los medios también habló sobre esa posibilidad. “Claro, sería feliz de la vida si tuviera un hijito ella”, comentó. “Veo que mi familia está muy reducida, nomás (tengo a) Verónica y mi único nieto que tengo, pero tengo dos nietos por parte de mi hijo que también me hacen mi vida feliz”, dijo refiriéndose a su primogénito Ponciano.

En un encuentro ante las cámaras de Imagen Televisión, el actor fue cuestionado sobre una reciente aparición pública de su hija en México, en la cual ella prefirió no hacer declaraciones ante los medios de comunicación. El experimentado intéeprete explicó que una de las razones por las que su hija suele ser reservada es que algunos reporteros pueden tener poco tacto en la forma de conducirse.

“Kate tiene miedo a las preguntas que le hacen, las cosas que la lastimen y por eso es que les da la vuelta un poquito, y yo la entiendo”, comentó Eric, detallando que su hija, quien tiene su residencia en Estados Unidos, viajó a territorio mexicano hace poco para grabar una película, y ha estado tan enfocada en este proyecto que su familia la ha visto poco.

