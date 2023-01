La presentadora de TV no la pasó nada bien en este tema. Algunas veces estuvo cerca de convertirse en madre, pero tuvo pérdidas que en su momento fueron muy fuertes. Pero eso no le impidió seguir su camino plena y con más sueños por hacer realidad. “Cuando pude ser madre no se dio, y eso no es un drama o algo que me haya obstruido el camino, me haya dejado un sufrimiento de no verme realizada como mujer, me siento una mujer productiva, una mujer que ama”, contó hace unos años durante su visita al programa Hoy, de Televisa, México.