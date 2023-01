Kate del Castillo y Maxi Iglesias nos llevan entre el amor y el deseo en ‘Volver a Caer’

Maxi coincide con ella: “Yo lo mismo que Kate, no sé cómo me lo tomaría, dependiendo de muchas cosas. Bueno, el ‘manual’ dice que puedes perdonar, pero es tan relativo y hay que ver de qué manera se ha dado esa situación, por qué y para qué. Ahí ya verías si se puede encaminar la relación hacia un lado y lo que va a pasar”.

Dejamos atrás a Teresa Mendoza

Kate del Castillo nos sorprendió hace unos meses con la tercera y última temporada de La Reina del Sur, en donde retomó su papel como Teresa Mendoza en capítulos llenos de acción. Volver a Caer es diferente, un lado más tranquilo en el set del que Kate asegura que también tiene acción, aunque es mucho más emocional que física.

“¡La acción venía desde adentro con este personaje! (risas). Me encanta que lo preguntes, porque no me hizo falta en el set”, nos confiesa. “Teresa Mendoza me ha quitado únicamente tres años de mi vida aunque parece más, y muy separados. He hecho otros personajes que no tienen nada que ver con acción, aunque me encanta. Es una acción desde otro punto de vista. Esa aventada al vacío que se toma ella... ¡Más acción y adrenalina que eso no hay!”, dice muy emocionada.

“Estoy muy orgullosa como actriz, como productora ejecutiva, de que estemos entregando un producto de este nivel. Es una serie con valores de producción increíbles, una serie elegante que no le pide nada a ninguna otra”, concluye.