Más guapa que nunca, Kate del Castillo posa sexy al cumplir 50

Bruno Bichir, Chiquis Rivera, Rodner Figueroa, Erik Hayser y Alejandro Speitzer fueron otras de las celebridades que también expresaron sus mejores deseos para Kate. Y por supuesto, su hermana Verónica del Castillo no se quedó atrás y le dedicó un sincero cumplido: “Estás mejor que nunca sis, love u bb”.

Sus reflexiones al llegar a los 50

La vida le ha regalado a Kate grandes experiencias, incluidas aquellas que han sido tan duras como aleccionadoras. Ella está agradecida por lo vivido y orgullosa de quien es ahora. “Una mujer plena, feliz, completa en todos los sentidos”, compartía la actriz a ¡HOLA! Américas para la que fue su espectacular portada digital. “Nunca pensé que iba a llegar a los 50 sintiéndome como me siento. Los 48 me pegaron, y me pegaron ahora los 50”, confesaba.

“No pensaba que llegaría así de bien como me siento, pensaba que llegaría vieja y entonces es muy increíble saber y pensar en todo lo que aún me falta por hacer”, agregaba muy sincera. Y es que no es secreto para nadie que a la estrella de La Reina del Sur los años le han sentado de maravilla, y hoy es una mujer que no sólo ostenta belleza, sino también madurez y seguridad en sí misma.