Kate del Castillo celebra por partida doble: ‘Me siento feliz, plena y muy cómoda… todavía tengo mucho por hacer’

Kate, este 23 de octubre cumplirás 50 años, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida?

Son muchos sentimiento encontrados. ¡Son 50 años, medio siglo! Es muchísimo y no me había dado cuenta… la edad es un número y la verdad que me siento con mucha energía. Tengo tantas cosas por hacer y que no he hecho. Solo espero que el cuerpo me acompañe porque en todo lo demás estoy increíble.