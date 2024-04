Descubre el encanto de Talbots, la marca de moda americana que llegó a México

En un mundo reinado por tendencias efímeras, la moda atemporal se convierte en la herramienta perfecta para crear un estilo único, elegante y clásico. Bajo esta premisa Talbots, la marca americana fundada en 1947, busca reflejar una personalidad sólida, femenina y sofisticada para una mujer todoterreno que es motivada por la comodidad, el estilo y la funcionalidad de cualquier atuendo.

Los diseños contemporáneos y clásicos de Talbots ahora se posicionan en el corazón de la tienda departamental de Liverpool para reafirmar su compromiso por crear el guardarropa perfecto para la mujer moderna. Con prendas que van desde los clásicos jeans y blusas de algodón, a los conjuntos tipo sastre, la moda atemporal de Talbots es ideal para llevarla en cualquier ocasión. ¿El secreto? Su calidad extraordinaria.

Talbots llega a Liverpool para conquistarnos con su estilo clásico y lleno de personalidad

Un legado de piezas clásicas

Desde su inicio en 1947, Talbots tiene en claro que quiere ofrecer moda para todos con los más altos estándares de calidad. Es por eso que cada una de las prendas, son diseñadas y fabricadas con el propósito de tener una larga vida útil y así, sumarse a los esfuerzos globales por una industria y un consumo mucho más responsable. Con tejidos ligeros, estampados clásicos como las rayas y las flores, y una paleta cromática que se adapta a cualquier estilo, las piezas “timeless” de Talbots están listas para expandir sus fronteras y conquistar el mercado y los corazones latinoamericanos.

México representa la primera ocasión en que la marca pisará nuevos territorios fuera de Estados Unidos y Canadá con una curada selección de sus mejores modelos para ser presentados en nuestro país. La moda atemporal también es aquella que abraza la diversidad de cualquier mujer, tanto físicamente como en su estilo de vida. Es por eso que en Talbots se encuentran tallas que oscilan entre la “0” y la “24” para asegurarse que todos puedan encontrar su look ideal. A través de sus colecciones Petite y Plus, la firma creada por Nancy y Rudy Talbot, se compromete a llevar la moda clásica a cualquier armario.

Fundada por Nancy y Rudy Talbot en Nueva Inglaterra, Talbots busca convertirse en un referente de moda atemporal

Los clásicos de Talbots han evolucionado a lo largo del tiempo para reinventarse y así lograr ese sello característico que no pierde el estilo. Un claro ejemplo son los icónicos pantalones Chatham, que son lanzados en nuevos colores y estampados cada temporada. También podríamos resaltar aquí una de sus piezas más vendidas y con mayor versatilidad: el cárdigan Charming. Éste último destaca en sus presentaciones a juego con blusas y camisetas para conseguir un look coordinado envidiable.

El estilo clásico: ideal para la mujer moderna

Una mujer versátil requiere de los atuendos indicados para acompañarla en su día a día y que le permitan sentirse libre para crear y soñar. Con prendas que te convertirán en la próxima girl boss o incluso en toda una mamá imparable, el estilo clásico de Talbots te dará la oportunidad de seguir construyendo un guardarropa único sin necesidad de seguir tendencias. Sin embargo, la marca da un giro creativo e inesperado a las prendas tradicionales al implementar una paleta de colores novedosa y que sigue las necesidades de cada estación.

Las tallas de Talbots oscilan entre la 0 y la 24 para ofrecerte el ajuste perfecto

Para su colección primavera 2024, Talbots integra prendas llenas de energía y mucho diseño. Para todas aquellas mujeres que están en búsqueda de piezas cómodas y estilosas que las acompañen en su día a día, la marca ofrece chaquetas de denim, t-shirts de rayas o pantalones de algodón en una gran variedad de cortes y colores. Por otro lado, para aquellas que necesitan elevar su look con elegancia, Talbots presenta, para esta primavera, blazers en el color del año, Peach Fuzz, faldas midi con estampados florales y chaquetas tweed en divertidos colores como el morado y el ivory.

No cabe duda que integrar piezas tradicionales y atemporales traerá muchos beneficios y se convertirá en una inversión a largo plazo. Dale un giro a tus atuendos de primavera con prendas que no solo nunca pasarán de moda, sino que te permitirán experimentar y crear más de un look. Olvídate de los días donde no sabes qué usar porque con la llegada de Talbots, tu atuendo siempre estará listo para deslumbrar a dondequiera que vayas.