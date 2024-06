Yalitza Aparicio brilla en un vestido dorado de diseñador mexicano

Los clásicos nunca pasan de moda y, sin importar el paso del tiempo, siguen regresando una y otra vez. Tal es el caso de algunos colores que siguen en tendencia después de cada temporada y, que al llevarse en la ocasión correcta, se convertirán en la elección perfecta para destacar en cualquier lugar al que vayamos. El negro, el total white o el beige son claros ejemplos de este fenómeno. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos del regreso de un color que, si bien no es el más común en nuestro guardarropa, sí tiene la capacidad de robar cualquier mirada. Sí, estamos hablando del color dorado.

Hace tan solo un par de semanas, durante el emblemático Festival de Cannes, Cate Blanchett fue una de las actrices que nos sorprendió al seleccionar una serie de atuendos dorados y brillantes que nos recordaron que este color siempre está en la mira. Hoy, es la actriz mexicana, Yalitza Aparicio, quien reafirma que el dorado es uno de los tonos más trendy.

El atuendo dorado de Yalitza Aparicio

El Festival de Cannes sólo fue un inicio de una serie de eventos que darían homenaje a lo mejor de la industria del cine. Otro festival que se destaca por reconocer lo mejor de la industria es Los Angeles Latino Film Festival, donde Yalitza Aparicio acudió para apoyar el talento latinoamericano. La actriz tuvo una sorprendente aparición en la alfombra roja de dicho festival pues acudió para mostrar su apoyo al cast del documental “Las Amazonas de Yaxunah y Grassland”; proyecto que nos narra la historia de un grupo de mujeres mayas en Yucatán que lograron formar su propio grupo de softball.

Para tan especial ocasión, la actriz no podía llevar un look que no perteneciera al talento nacional. Aparicio sorprendió con un espectacular vestido largo en dorado brillante, muy al estilo de Cate Blanchett. El atuendo fue diseñado por el mexicano Francisco Cancino y presenta un acabado radiante gracias a sus lentejuelas bordadas. De corte recto y mangas amplias, el vestido de Yalitza es la perfecta inspiración para la próxima temporada de bodas y graduaciones. Para complementar este atuendo, la actriz eligió un bolso de la misma gama de color, decorado con flecos. Para mantener el brillo y la elegancia, la joven portó accesorios de Cartier para cerrar la noche con broche de oro.