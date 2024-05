Patricio Campillo: el diseñador mexicano que rinde homenaje a sus raíces

¿Recuerdas cómo fue tu primer acercamiento a la moda? ¿Qué te motivó a dedicarte a esta industria?

Para mí siempre fue muy importante decidir cómo quería que se vieran las cosas y eso incluía mi propia vestimenta. Nunca contemplé trabajar en moda hasta que tenía 19-20 años y estaba trabajando en política. Me la vivía viendo desfiles, reviews de Tim Blanks y comprando revistas, lo que no iba para nada con mi trabajo de verano. Mi jefe me cachó por enésima vez viendo desfiles en la computadora y me dijo: “No sé qué haces aquí, mejor dedícate a algo que te guste”. Tenía toda la razón y a partir de ahí fue que lo contemplé como una opción. Además, para mí siempre ha sido importante seguir cualquier cosa que me apasione.