Sincera, Kate del Castillo habla del padecimiento de salud por el que atravesó

Motivada por su nuevo proyecto televisivo, la serie titulada The Cleaning Lady, Kate del Castillo expresa su emoción por esta nueva etapa profesional. Sin embargo, la actriz tampoco ha dudado en compartir durante una reciente entrevista, lo complicado que fue para ella atravesar hace un tiempo por un episodio de salud tan fuerte que incluso la imposibilitó de trabajar, un episodio casi superado pero que recuerda con claridad por los síntomas que en su momento la aquejaron.

©GettyImages



Kate habló de este padecimiento del que ahora se recupera.

¿Qué le pasó a Kate del Castillo?

Con el corazón en la mano, Kate conversó para los micrófonos de El Gordo y la Flaca, espacio en el que reveló parte de ese padecimiento que afectó su dinámica de vida por ese instante, el cual la llevó a tomar una fuerte decisión. “Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que tuve que no pude venir a trabajar, por una vez en mi vida tuve que cancelar…”, explicó la intérprete, quien además tuvo problemas de tinitus, un padecimiento del que ya se recupera.

Al ahondar en sus palabras, Kate contó que aún continúa con malestares leves, sin embargo ha podido continuar con sus actividades de manera normal, lo que ha logrado tranquilizarla, ahora durante las grabaciones de la serie The Cleaning Lady. “Es una cosa horrible el vértigo, te sientes en un mundo cerrado porque como no se ve y puedes funcionar si no está tan severo, de hecho todavía no se me quita por completo pero puedes ya funcionar y puedo manejar, puedo sentarme, puedo caminar derecho, puedo concentrarme en mis líneas…”, expresó.

©GettyImages



La estrella de series y películas recordó cómo el padecimiento la llevó a detener su trabajo.

Lo más complicado del padecimiento

De acuerdo con Kate, por esos días la situación era muy complicada, pues debido a los síntomas tenía que hacer hasta lo imposible para resolver sus necesidades diarias, pues tal condición afectó incluso su capacidad motriz. “Hubo un momento en el que no pude y tuve que estar en cama, tenía que gatear para ir al baño, tenerme que agarrar de cosas para no caerme, es horrible, es de verdad una condición muy tremenda…”, dijo la también estrella de cine al dar su testimonio frente a las cámaras.

©GettyImages



Por ahora, Kate del Castillo se recupera y disfruta de su participación en el proyecto de The Cleaning Lady.

Feliz por su papel en The Cleaning Lady

Por ahora, Kate se enfoca en la grabación de las escenas de la tercera temporada de The Cleaning Lady, en la que interpreta a Ramona, uno de los personajes principales. “Muy contenta de que me hayan invitado en esta tercera temporada, la verdad es que a mí me encanta. Yo ya había visto la serie como público normal, un poco curiosa de ver quién era la Cleaning Lady, que por primera vez no era mexicana, así que me sorprendió mucho al ver que no era una latina. Estoy contenta, es un personaje bien fuerte…”, explicó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...