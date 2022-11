Kate del Castillo habla del abuso doméstico que vivió en su matrimonio: ‘Siempre había cosas rotas en mi casa’

Kate del Castillo ha librado muchas batallas, pero ninguna tan dura como la que vivió en su faceta más personal cuando fue víctima de abuso doméstico. A través de Mi Vida, una docu-serie original de Canela.TV, la estrella de La Reina del Sur habló acerca de su vida; pasando por su infancia, su carrera en ascenso hasta el desgarrador episodio de violencia doméstica que vivió cuando estuvo casada. Recordemos que, en primeras nupcias, Kate contrajo matrimonio con el exfutbolista y conductor de televisión Luis García. La pareja se casó en febrero de 2001, sin embargo, tres años después, decidieron divorciarse, en medio de una mediática ruptura por acusasiones de violencia intrafamiliar.

Kate del Castillo en entrevista para Canela.TV

En esta profunda entrevista, grabada desde el hogar de Kate en Los Ángeles, la estrella de cine y televisión revela cómo fue vivir una situación que puso su vida al límite. “Era un ambiente como raro en mi casa”, dijo la actriz, quien recién cumplió 50 años. “Era todo como muy tenso siempre había cosas rotas en mi casa”, agregó.

Cansada de la situación, la hija del primer actor Eric del Castillo, puso un alto y decidió tomar ‘cartas en el asunto’. “Hasta que aprendí y dije, ‘a ver, la vida es mía no es de nadie más, ni de la prensa, ni de mis padres siquiera’”, destacó Kate. “Es mi propia vida y yo decido sobre mi vida 120%, sobre mi vida y mi cuerpo”.

Quitarse la venda de los ojos y reconocer que estaba atravesando por un episodio de violencia no fue nada sencillo. La actriz aseguró que no podía parar de llorar, pues no podía creer cómo se había dejado llevar por esa situación. “Yo no me reconocí en esa ocasión y me puse mal, me puse a llorar como loca diciéndome: ‘¿como me dejé yo misma llegar hasta este punto?’”. Con todo el valor, Kate del Castillo no permitió más esos abusos y se marchó de la que era la residencia que compartía con su entonces marido en México. “Ni un día más y ese mismo día me salí de mi casa”.

Mi Vida es una docu-serie original de la aplicación gratuita, Canela.TV, que incluye 10 episodios con relatos en primera persona de las vidas de íconos del mundo del entretenimiento como Kate del Castillo, Julián Gil, Jencarlos Canela, Manolo Cardona, Roselyn Sánchez, Guy Ecker, Gaby Espino, Danny Trejo y más.

En segundas nupcias, Kate se casó en agosto de 2009 con el actor Aarón Díaz. Tras dos años de relación, en 2011 ambos dieron a conocer su divorcio. Actualmente, Kate se mantiene enfocada en su faceta como productora y empresaria, además de estar en la promoción de la tercera temporada de La Reina del Sur, serie que ha formado parte de su vida por una década. En una reciente entrevista con HOLA! Américas, Kate dijo sentirse realizada de cara a sus 50 años de vida. “(Soy) ua mujer plena, feliz, completa en todos los sentidos. Nunca pensé que iba a llegar a los 50 sintiéndome como me siento. Los 48 me pegaron, y me pegaron ahora los 50”.