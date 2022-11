¿Niño o niña? Anuel AA anuncia que será papá

Anuel AA y su novia, Yailin, anunciaron con mucha alegría que pronto serán papás. Con un tierno video en el que la pancita de la futura mamá ya es más que notoria, la pareja confirmó esta buena nueva. La pareja supo guardar muy bien el secreto, ya que compartieron la gran noticia justo el día de la fiesta de gender reveal que organizaron con mucha ilusión de saber si la cigüeña les traerá niño o niña.

“¡¡¡¡Voy a ser papáaaaaaa!!!! 👹 👸🏼 Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero 👶🏽 👧🏽❤️‍🔥🥰 🥰🥰🥰 🕊🙏🏽🤍 TE AMO 💕 @yailinlamasviralreal💍😘😘😘🇵🇷🇩🇴”, escribió emocionado el cantante en su perfil de Instagram. Poco después, él y Yailin revelaron que serían padres de una niña, una linda noticia que descubrieron con una lluvia de papelitos rosados.

La feliz mamá no ocultó la emoción de pronto tener a su bebé en brazos. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad”, escribió la cantante luego de revelar que tendrá una nena.

“Gracias, mi Dios, por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí”, continuó bastante dichosa por la nueva etapa que está por vivir junto a Anuel.

Y de la manera más tierna, envió un mensaje a su bebé: “Tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada, mi gordita. Te amo @anuel 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧”, concluyó.

Anuel AA y Yailin, más felices que nunca

Aunque la pareja había protagonizado titulares en semanas recientes, en los que parecía que habían puesto pausa en su relación, esta gran noticia confirma que están juntos y planeando una nueva vida ahora al lado de su pequeñita.

En junio pasado, Anuel AA y Yailin se casaron por el civil, tal como lo compartió ella en sus redes sociales al mostrar una galería del momento en el que firmaron su unión legal. “👰‍♀️🤵🏻‍♂️ te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa, @anuel 💍”, escribió de lo más feliz, en un momento en el que quizá ya sabían que la bebé venía en camino.