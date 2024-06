Christian Chávez sobre sus compañeros de RBD: ‘No somos tan unidos’

Aunque el Soy Rebelde Tour fue todo un éxito, lo cierto que para Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Ukermann las cosas no salieron del todo bien. Y es que a pesar de que abarrotaron cada estadio y arena en la que se presentaron, al interior de RBD se ha vivido una situación muy delicada debido a que se detectaron algunas irregularidades en las finanzas del grupo, razón por la que incluso despidieron a su manager, Guillermo Rosas, quien ha sido señalado por esta situación. De hecho, todos estos eventos han marcado también las relaciones entre los integrantes de la banda, quienes se han distanciado a raíz de este complicado escenario. Algo de lo que habló Christian en una reciente entrevista, en la que admitió que el grupo no atraviesa por su mejor momento.

©GettyImages



RBD atraviesa por un momento sumamente delicado

Fue durante una charla sostuvo con el programa De Primera Mano que Chávez respondió a los cuestionamientos relacionados con sus compañeros de RBD, una oportunidad en la que se encargó de confirmar que las cosas al interior de la banda no están del todo bien. “No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso”, dijo el también actor, confiando en que lograrán resolver sus diferencias.

En ese mismo sentido, Christian reveló que, pese a ser uno de los integrantes de RBD más allegado a Anahí, actualmente se encuentran distanciados, aunque nuevamente se mostró optimista respecto al futuro de su relación con la cantante. “(Nuestra relación) no está bien desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienes las misma formas de pensar a veces”, dijo.

©GettyImages



Christian Chávez admitió que existe un distanciamiento entre la banda

Lo que ha dicho Anahí sobre su relación con Christian Chávez

Como bien se sabe, luego de la separación de RBD, hace más de 15 años, Christian Chávez y Anahí lograron forjar una cercana relación de amistad. Sin embargo, la cercanía de la cantante al exmanager de la banda hizo que su convivencia se viera afectada, al punto en el que hoy se encuentran distanciados.

Sin embargo, para Anahí el amor y el apoyo que siempre le ha mostrado a su colega sigue intacto, a pesar de las circunstancias. “No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia”, reveló en una reciente charla con el programa Sale el Sol.