Anahí rompe el silencio sobre la investigación en RBD: ‘También quiero claridad’

En los últimos meses, el tema de un supuesto desvió de fondos al interior de la empresa fundada por los RBD, para realizar el Soy Rebelde Tour, ha tomado fuerza. En ese sentido, Anahí, la única integrante del grupo que no se había manifestado al respeto, por fin rompió el silencio. Durante un breve encuentro con la prensa, la cantante compartió sus impresiones sobre la situación que están enfrentado como agrupación, además envió un mensaje a sus compañeros con quienes, aparentemente, se encuentra distancia, según lo ha dejado ver.

Hará su propia investigación

Como el resto de los integrantes de RBD, Anahí habló sobre la investigación que está en curso: “Yo lo que les puedo decir es que al igual que todos, yo también quiero claridad, yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca, eso es creo que lo que todos queremos y yo también”, comentó en entrevista para el programa Hoy. En esta conversación con los medios de comunicación, aclaró que no quiere tomar partido en la situación: “Yo no estoy defendiendo a nadie y eso sí quiero decirlo muy claro, pero tampoco estoy acusando a nadie, porque no tenemos todavía los resultados de las auditorias”.

Para sorpresa de los medios, Anahí adelantó que se está asesorando con profesionales para solicitar una investigación independiente: “Se hizo una auditoria donde, si bien hubo irregularidades, se está haciendo otra más. Yo en lo personal, también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional, de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoria más externa, porque yo también quiero claridad”, añadió la esposa de Manuel Velasco.

Su relación con el ex mánager del grupo

Frontal, Anahí respondió sobre su relación con Guillermo Rosas, ex mánager de la agrupación y quien está siendo investigado. Para dar mayor claridad a esta situación, la cantante compartió: “Cuando Guillermo Rosas deja de ser parte del tour en RBD, no solamente se rompe un tema profesional, era uno de mis mejores amigos, durante 18 años. Se rompe una amistad, una confianza de mucho tiempo, fue muy doloroso para mí, nunca nos volvimos a ver y yo tenía que sanar y claro que pensé en hacerlo en privado, pero después dije, yo no tengo nada qué ocultar”, comentó sobre la felicitación de cumpleaños que le dedicó en Instagram.

La cantante aclaró que el gesto que tuvo con Guillermo Rosas, no tenía mala intención de su parte: “No fue un tema para nada queriéndole hacer un daño a nadie, si eso ocurrió con mi mensaje, de verdad, lo siento muchísimo y ofrezco una disculpa de todo corazón”, añadió. Anahí aprovechó este encuentro con la prensa para poner punto final a los rumores que la vinculan con la situación financiera de la empresa: “Ha habido comentarios muy desafortunados hacia mí y muy dolorosos, hay comentarios de hieren y lastiman tu integridad, no solamente es un chisme, comentarios que van más allá y lastiman tu nombre. Yo no estoy ni a favor, ni en contra de nadie”, puntualizó.