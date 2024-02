Christopher Uckermann se sincera sobre lo mucho que significa RBD en su vida

Los fans de RBD están por todo el mundo, miles de personas que vivieron un antes y un después con la telenovela Rebelde y la música del grupo que marcó a más de una generación. El exitoso fenómeno musical no sólo cambió las vidas de los admiradores de Christopher Uckermann, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Alfonso Herrera; sino de los mismos integrantes del grupo. Una profunda reflexión que Christopher compartió con sus seguidores en Instagram, en donde explicó lo mucho que RBD significa para él.

“RBD llego a mi vida hace casi 20 años, no sabía lo importante que iba a ser para mí, no sabía en ese momento que me cambiaría la vida para siempre”, escribió de corazón recordando cómo en 2004 el mundo estaba listo para conocer al grupo que con su ritmo pop pronto sonaría por todos lados.

Con el final de la telenovela llegó el turno del grupo para brillar por sí solo, con tours y eventos en los que la gente podría cantar con ellos en vivo. Una ruta de shows que terminó el 21 de diciembre de 2008 en Madrid, España, pero que dejaba a sus fans con la esperanza de algún día volverlos a ver en el escenario, un sueño que se empezó a materializar a finales de 2020.

“Cuando RBD se durmió por más de 15 años, intenté alejarme, intenté seguir mi vida… pero no me di cuenta que había cuentas pendientes, lecciones por aprender y todavía camino por recorrer”, expresó sobre cómo siguió adelante con su carrera, pero con RBD aún en el corazón.

Sincero y con la mira en nuevos proyectos musicales en solitario, dijo a sus fans: “Hoy les quiero agradecer a todos los que han estado para nosotros a través de los años, a los que han seguido con sus clubs de fans, reproduciendo nuestra música, escribiéndonos y a los que hicieron que otras generaciones nos conocieran”.

Una historia que se sigue escribiendo

El año pasado, después de tanto tiempo, los fans de RBD volvían a ver a su grupo favorito interpretar los éxitos que marcaron sus vidas. La banda se embarcó en una gira que revivió la emoción de ser rebelde y junto a Anahí, Dulce, Christian y Maite; Christopher comprobó que el cariño sigue intacto.

“RBD es más que cualquiera de sus integrantes, es el alma de un fenómeno que creció con muchos de ustedes, es la leyenda que construimos juntos”, añadió. Y contento por ser pilar de esta historia, concluyó: “RBD me enseña todos los días que todo es posible, que la justicia divina existe y que el amor que siempre les dimos NO se va a ningún lado. Juntos somos siempre rebeldes e indestructibles”.

