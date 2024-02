Poncho Herrera les muestra su apoyo a los RBD por lo sucedido en Premio Lo Nuestro

Después del revuelo que causó el incidente que Christopher Uckermann y Cristian Chávez protagonizaron en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2024 donde, pese a haberse llevado el galardón en la categoría de Mejor Grupo o Dúo del Año, no pudieron ingresar a la gala, Poncho Herrera, su ex compañero en RBD tomó su cuenta de X para manifestar su descontento con la organización de esta entrega por el trato que recibieron los integrantes de la banda que viajaron a Miami únicamente para cumplir con este compromiso.

A través de su perfil de X, Poncho Herrera se manifestó en contra de Premio Lo Nuestro

Poncho sale a la defensa de los RBD

Aunque Pocho Herrera fue el único integrante de la banda que no participó en el Soy Rebelde Tour, el actor les ha mostrado en más de una ocasión su apoyo incondicional, por esta razón, no quiso que el incidente que Christopher y Cristian sufrieron en Miami pasara desapercibido. Herrera se sumó a la ola de indignación que provocó la situación en redes sociales donde los fans se manifestaron en contra de lo sucedido en la entrega.

Fue a través de su perfil de X donde Poncho Herrera escribió: “Qué mala onda @Premiolonuestro”, en este post, el actor etiquetó a la cuenta oficial de los premios. Por su parte, Dulce María, fue la única integrante de la agrupación que retomó la publicación que realizó Premio Lo Nuestro sobre el triunfo de RBD en la terna en la que estaba nominada la banda: “Gracias”, fue la palabra con la que la cantante reaccionó a este galardón que, finalmente no pudo ser recibido por nadie, debido al problema de organización que denunciaron Christopher y Cristian.

Aunque sí desfilaron sobre la alfombra, Cristian y Christopher no pudieron ingresar a la gala

Así fue su paso por Premio Lo Nuestro

En redes sociales circulan varias imágenes del momento en el que, desde su arribo a la alfombra roja de la entrega, Christopher y Cristian, son buscados en la lista de invitados, una y otra vez. Antes de darles acceso a la alfombra roja, los cantantes aparecen hablando con una integrante del staff, quien les solicita dejar pasar a otro invitado antes de ellos. Después de unos minutos dialogando, los RBDs atendieron al llamado de los fotógrafos y posaron juntos sobre la alfombra roja, pese a no ser encontrados en el registro.

Aunque ganaron en la categoría en la que estaban nominados, nadie recibió el premio de RBD

¿Qué fue lo que sucedió?

Más tarde, los chicos compartieron con sus seguidores los detalles de lo ocurrido: “Salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes, porque nos dieron los boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, eso es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña, pero bueno, los nominados no pudieron entrar porque no tenían los boletos adecuados”, comentó Christopher durante un video que grabó junto a Cristian a la salida de la gala a la que no pudieron ingresar. En otro clip, Uckerman dijo: “Nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares”, finalizó.

