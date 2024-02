Christopher Uckermann toma con humor lo sucedido en Premio Lo Nuestro

La noche de Premio Lo Nuestro 2024 fue inolvidable para muchos, pues además de disfrutar de las más increíbles presentaciones en vivo, algunos artistas fueron reconocidos por sus aportaciones a la música latina. Para Christopher Uckermann y Christian Chávez esta velada será algo también difícil de olvidar, y no solo porque ganaron un galardón junto a RBD (en la categoría Grupo o Dúo del Año- Pop), sino porque vivieron una situación inesperada que les impidió ingresar al Kaseya Center, en Miami, donde tuvo lugar la gala de premiación. Tras este imprevisto, el intérprete de Diego Bustamante (Rebelde), ha dado ya vuelta a la página y se ha tomado con muy buen humor lo ocurrido.

Christian y Christopher desfilaron guapísimos por la alfombra magenta.

Christopher grabó un divertido video junto a Adrián Uribe, en el que hicieron una parodia sobre lo ocurrido en el evento. “Se filtra el video del incómodo momento que le hicieron pasar a @christophervuckermann”, se lee en la descripción del post, mismo al que el integrante de RBD reaccionó con un emoji de risa.

En el videoclip se ve al comediante caracterizado de guardia de seguridad pidiéndole al cantante sus boletos para entrar. Él se los muestra, pero Uribe le indica que sus mesas ya están ocupadas, pues “es como vayan llegando” y le sugiere instalarse en un lugar más lejano en el que “se alcanzan a ver chiquitos los artistas, pero se escucha muy bonito”. Uckermann le explica que no puede tomar estos puestos, dado que está nominado, y le revela su identidad.

Todo parece solucionarse, pues Adrián hace una llamada y se le escucha decir que “tiene ahí al señor Uckermann”, y que ya tienen su mesa lista y hasta al frente. Aliviado, el intérprete se dispone a entrar, pero el guardo se lo impide y le explica que tal mesa que le tienen lista es en un restaurante en Miami Beach. “Dígale al Christian que lo acompañe, para que no se vaya solito”. El sketch termina con risas de parte del integrante de RBD.

Uckermann tomó con humor lo sucedido.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La noche del 22 de febrero Christopher compartió un video en sus historias de Instagram en el que explicó lo ocurrido. “Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, esto es algo que me sorprende un poco”, contó, mientras su compañero añadió que tras este imprevisto, se irían a cenar. “Al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a ir a cenar. Los nominados no pusieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.

“Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, expresó, agregó Christopher resignado.

