Christopher Uckermann y Christian Chávez tuvieron un imprevisto previo a la ceremonia de Premio Lo Nuestro

En un hecho sin precedentes, dos de los nominados de la noche en Premio Lo Nuestro se quedaron sin entrar al Kaseya Center, en Miami. Christián Chávez y Christopher Uckermann, integrantes de RBD, usaron sus redes sociales para dar a conocer que por una confusión en los boletos para su acceso, no pudieron entrar a la ceremonia, en la que curiosamente estaban nominados en dos categorías, y ganaron el premio de Grupo o Dúo del Año- Pop.

Christopher Uckermann y Christian Chávez en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro

Tanto Christian como Christopher desfilaron por la alfombra magenta y se encontraron con algunos amigos y colegas del medio. En sus redes, dieron uno que otro vistazo y se dejaron ver muy contentos por estar representando a la agrupación. Pero cual sería su sorpresa, al descubrir poco después que hubo un contratiempo con su ingreso al venue.

“Hola a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas esto es algo que me sorpende un poco”, contó Uckermann, mientras Chávez añadió que tras este imprevisto, se irían a cenar. “Al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a ir a cenar. Los nominados no pusieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.

En otro video, Uckermann envió un mensaje a sus fans en el que agradeció por el cariño mostrado en medio del mal rato que pasaron. “Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, expresó.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de la banda mostraron su sentir ante lo sucedido, pues querían ver a dos de los integrantes de RBD brillar sobre el escenario y recibir el tan merecido galardón.

