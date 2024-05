Anahí aclara por qué felicitó al exmánager de ‘RBD’ a pesar de su distanciamiento

En medio del proceso legal que los RBD enfrentan con su exmánager, Guillermo Rosas, por presunto desvío de recursos pertenecientes al Soy Rebelde Tour, hace un par de días, Anahí usó su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños. El guiño de la cantante no fue bien visto por algunos fans que la comenzaron a cuestionar a través de redes sociales. Con el objetivo de aclarar por qué tuvo este detalle con él, a pesar del supuesto fraude, la cantante emitió un comunicado de prensa que compartió con sus seguidores.

La aclaración

Fiel a su filosofía de no guardar rencores, Anahí escribió en un comunicado: “Se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimientos y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, añadió.

La cantante dejó claro que, como el resto de los integrantes de RBD, está interesada en que se esclarezca la situación legal: “En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso con total transparencia como todos deseamos. Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta”, escribió en la parte final del texto.

La felicitación

Fue el pasado 7 de mayo cuando la cantante usó una de sus historias en Instagram para felicitar a Guillermo Rosas: “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso, el tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje, ¡Feliz cumpleaños, te deseos paz, amor y salud siempre!”.

Reflexión de cumpleaños

En los últimos días, Anahí se ha mostrado muy reflexiva en redes sociales donde, hace unas horas, hizo referencia a su próximo cumpleaños, el próximo 14 de mayo, día en que celebrará sus 40 años: “En una semana tendré 41... la vida vuela ¡Aquí vamos! Con mis defectos, caídas y aprendizajes. Reflexiones y mil abrazos al alma. Con corazón libre que suelta lo que duele... Pero con muy buena memoria. Solo puedes dar lo que tienes dentro”, escribió sobre el paso del tiempo