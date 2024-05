Anahí comparte un nostálgico mensaje de cara a sus 41 años: ‘¡Ayyy la vida vuela!’

Anahí está a punto de celebrar su cumpleaños número 41 la próxima semana, y mientras llega el gran día de festejos, la cantante y actriz se prepara para esta nueva vuelta al sol. A través de su cuenta de Instagram, Anahí compartió un mensaje cargado de nostalgia que deja ver el momento en el que se encuentra. Será el próximo 14 de mayo cuando la cantante sople las velitas del pastel, y mientras llega el gran día, se prepara para recibir con cariño esta nueva etapa.

©GettyImages



Anahí en la gira de RBD

En sus stories, la también actriz compartió el siguiente mensaje, acompañado de una foto en la que luce bellísima. “En un semana tendré 41... Ayyy la vida vuela! Aquí vamos! Con mis defectos, caídas y aprendizajes. Reflexiones y mil abrazos al alma. Con corazón libre que suelta lo que duele... Pero con muy buena memoria. Solo puedes dar lo que tienes dentro”, escribió.

©@anahi



Anahí y su post sobre su próximo cumpleaños

Anahí vivió sus 40’s de la forma más emocionante en medio de la gira mundial de RBD, donde se reunió con Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann para llevar su música por México, Estados Unidos, Colombia y Brasil con el Soy Rebelde Tour. La gira arrancó en agosto, en Texas y terminó en diciembre, en la Ciudad de México, convirtiéndose en la segunda gira más taquillera realizada por un artista latino con más de 200 millones de dólares en ingresos de taquilla, de acuerdo con Pollstar.

©GettyImages



RBD en su gira en 2023

Fue en esta gira, que Anahí confesó que su faceta como artista había llegado a su fin. En una entrevista con el diario Reforma, compartió que el tour con sus compañeros sería “su último baile” sobre los escenarios, cerrando así un ciclo. “Definitivamente, este tour es el último baile, es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en mi corazón. Para mí, es el regalo más bonito estar haciendo el tour más importante en Latinoamérica en los últimos tiempos, con el grupo más increíble que ha existido, RBD, del cual soy fan número uno”, expresó.

En esa misma conversación, Anahí agradeció la oportunidad de poderse despedir de sus fans de esa manera, además de que en el futuro sueña con dejar huella de su legado. “Puedo despedirme así de bonito y mostrar a mis hijos y algún día a mis nietos lo que dejé en los corazones de las personas. Lo que para mí más importa es ese amor que se va a quedar por siempre, no importa si estamos lejos o cerca, nos vamos a llevar lo que estamos gozando”, agregó.

Otro post con dedicatoria, esta vez a su exmánager

Hacia el final de su gira mundial, RBD enfrentó la controversia luego de que se diera la salida abrupta de Guillermo Rosas, el mánager que había estado trabajando con ellos desde hace años. A propósito del cumpleaños de Rosas, Anahí le dedicó un mensaje en sus stories en Instagram que decía así: “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre @guillermorosas”.