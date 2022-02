De repartidor a actor del momento: hablamos con Lucas Nabor

Considerado por muchos como el Liam Hemsworth español, Lucas Nabor se está convirtiendo poco a poco en uno de los actores del momento. Nacido en Madrid, este intérprete de 27 años cursó tres de Administración y Dirección de Empresas en la universidad pero se acabó dando cuenta de que su sueño no era otro que el de estudiar interpretación y ponerse en la piel de todos los personajes que se le pusieran por delante. El intérprete tenía claro que la carrera que estaba estudiando no era lo que quería hacer y siempre le había picado el gusanillo de la actuación, así que decidió cambiar y dedicarse a ello. Su decisión dejó en "shock" a su padre, pero este le hizo prometer que lo compaginaría y que terminaría sus estudios aunque fuera a distancia. "No cumplí la promesa. Lo intenté, pero es que tenía claro que quería actuar. Al principio tuve miedo pero mis padres son muy modernos y me dieron vía libre", cuenta Lucas en una entrevista para ¡HOLA!. Tras comenzar su aprendizaje en la escuela TAI y en el estudio Juan Codina, acaba de estrenar Todos mienten, la nueva serie de Movistar+ en la que interpreta a Iván, un joven que se siente como la oveja negra de su familia y al que le aborrece el mundo de apariencias en el que vive. Así, la ficción, en la que comparte escenas con Amaia Salamanca o Miren Ibarguren, le ha otorgado uno de sus primeros papeles como protagonista, por eso hemos hablado con él para que nos cuente cómo ha cambiado su vida.

Después de compaginar sus cursos de interpretación con algunos trabajos de camarero y repartidor (llegó a entregar más de 50 paquetes diarios), Lucas ha asegurado que la parte más difícil de ser actor son los castings porque cuando le dicen que 'no' empieza a tener una lucha interna en la que debe mantener la confianza y la energía en sí mismo para no venirse abajo. "Acabo de empezar en esto y no se me ha pasado nunca tirar la toalla, pero cuando no te salen las pruebas que has hecho te entran dudas y necesitas respirar", relata el intérprete, añadiendo que a sus padres les hace mucha ilusión que esté pudiendo cumplir su sueño. "Eso sí, me dicen que esto es mucho trabajo y, aunque consiga cosas y sea un buen punto de partida, me ponen los pies en la tierra", ha expresado.

En una industria audiovisual en la que a veces las redes sociales se tienen demasiado en cuenta para elegir a los actores, Lucas cree que hay una visión muy amplia sobre este tema tan controvertido. "Las productoras son muy inteligentes y aunque vean que tienes muchos seguidores se decantan por alguien que evidentemente pueda hacer ese papel. Es una mezcla de todo y al final se convierte en un mero acompañamiento, aunque que tengas visibilidad puede ser un gran añadido", ha explicado el intérprete madrieño, que todavía no se plantea cruzar el charco para trabajar en producciones internacionales. "Primero aquí y luego ya veremos", dice muy seguro.

Aunque a Lucas le gustaría trabajar en cualquier proyecto a partir de ahora, asegura que tiene muchas ganas de desarrollar su vis cómica y explorar así el ritmo de ese tipo de rodaje. Además, el actor nos cuenta con quién le gustaría participar en algún proyecto: "Con muchos, pero con Javier Bardem, me encantaría porque le tengo mucho respeto y le sigo mucho. Y es que además él ha jugado al rugby en el Liceo francés, como mi padre, y por eso le tengo un especial aprecio", confiesa. El intérprete, que tuvo un papel en SKAM junto a Hajar Brown, está muy contento también de poder trabajar con actores de la talla de Natalia Verbeke, Eva Santolaria, Juan Diego Botto o Irene Arcos: "Ha sido increíble estar con ellos por cómo llevaban las escenas. Sabían lo que hacían en todo momento y me lo hicieron tan fácil que confiaba y me dejaba llevar por lo que hacían. Me han arropado y he aprendido mucho", ha dicho.

Sobre su personaje en Todos mienten Lucas nos cuenta que ha sido muy difícil porque "Iván está en un momento muy oscuro". "Ha sido complicado porque estaba en un lugar en el que tenía que encontrar sus motivaciones. No hay ningún personaje racional en la serie y era difícil encontrar la lógica narrativa. Llegar a él fue mucho de probarme y demostrar que puedo hacer lo que quiera", ha concluido Nabor.

