Almudena Cid recuerda con una foto inédita el momento más surrealista de su boda con Christian Gálvez

Almudena Cid y Christian Gálvez se casaron el 7 de agosto de 2010 en la finca Los Ángeles, ubicada en Torrelodones, en Madrid. La boda estuvo llena de anécdotas y hace unos años la exgimnasta olímpica compartió una de ellas. "¿Veis el ramo? Yo también creí que lo veía. Quería unas rosas. Blancas. Un año después, cuando volví a mirar el álbum de la boda, me di cuenta que eran tulipanes", publicó con el sentido del humor que la caracteriza. Ahora, a pesar de estar separados, ha recordado otro gran momento de la ceremonia, demostrando que su complicado pasado con el presentador está más que superado.

Almudena ha echado la vista atrás al contar el momento tan surrealista que vivieron en su boda gracias a dos buenos amigos, Dioni y Ángeles, más conocidos como Camela. "Yo en mi boda no les pedí cantar porque a una boda vas de invitado, no a trabajar", ha explicado en el progama Pongamos que hablo de Camela, de laSexta. "Pero a mí lo que me gustó es que contratamos un camión de churros para el final de la boda y vi una cola de los invitados comiendo churros, y, de repente, veo una cabeza y estaba Camela sirviendo churros porque conocían al churrero", ha añadido sin parar de reir.

- El lado personal de Camela: Dioni está casado con la hermana de Ángeles, con la que tiene dos hijos

También ha recordado lo que le decían el resto de invitados: "Tía, Almu, es que encima los churros me los ha puesto el Dioni". La exgimnasta, llorando de la risa, ha exclamado: "Vamos, eso ni pagado". Además, ha compartido una foto inédita de su boda en la que Christian y ella aparecen con el cantante de Camela.

Almudena Cid y Christian Gálvez se separaron a finales de 2021 tras 15 años juntos, 11 de ellos de casados. En ese momento, la exgimasta entró en un tunel muy oscuro y pensaba que no había salida. Afortunadamente, el paso del tiempo le ha devuelto la sonrisa y vive un precioso romance con el exfutbolista Gerardo Berodia, con quien no descarta convertirse en madre. El presentador, por su parte, comparte su vida con la periodista Patricia Pardo. Se casaron el pasado verano y el 22 de diciembre de 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Luca.