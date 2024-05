Una espectacular Nieves Álvarez, entre las invitadas a la boda de la 'influencer' Melissa Villarreal y Eduardo Zouein

Melissa Villarreal y Eduardo Zouein se han dado el 'sí, quiero' en presencia de sus seres queridos y amigos este sábado 18 de mayo en Gijón, Asturias, un lugar muy importante para él, ya que allí tiene familia y ha pasado muchos veranos. Una ceremonia que ha comenzado con la llegada del novio a las 12:30 horas. Como es tradición, unos minutos más tarde llegaba la influencer, que ha caminado del brazo de su padre y padrino de la boda hasta el altar.

Melissa Villarreal y Eduardo Zouein durante la ceremonia de su boda

Melissa Villarreal y el empresario han contraído matrimonio después de dos años de noviazgo frente a sus 250 invitados. Para el día más importante de su vida, la flamante novia ha lucido un espectacular y elegante vestido blanco firmado por Inuñez Atelier para el que ha escogido un maquillaje natural de la mano del peluquero y maquillador Miguel Angel Tragacete. El toque final lo ha dado con unos preciosos y exclusivos pendientes de RABAT.

Así es Eduardo Zouein, el futuro marido de Melissa Villarreal

Una joya única y personal, ya que ha sido la propia creadora de contenido la encargada de diseñadarla 'con pasión y amor' junto al equipo de RABAT. Además, también ha vivido la magia del proceso de la creación artesanal de los pendientes inspirándose en la "naturaleza y en el sol brillando sobre el mar", creando así una pieza de incalculable valor sentimental para la que ha escogido la mejor selección de diamantes y gemas preciosas. Tal y como Melissa ha contado a ¡HOLA!, este procedimiento tiene un especial significado porque "para mí, una joya es poder mirar al pasado y al futuro. Es una pieza que guarda un montón de historia y además conecta generaciones. Y, sobre todo, tiene un inmenso significado emocional".

Los preparativos 'beauty' de Melissa Villarreal en la cuenta atrás para su boda

Ambiente de la celebración de la boda

Los recién casados, cuyos caminos se cruzaron un 4 de julio de 2021 en la isla de Formentera y comenzaron su relación en abril de 2022, han decidido juntar sus vidas para siempre en una unión "sencilla y sofisticada, muy personal, muy nosotros", tal y como deseaba la novia. Una ceremonia en el que los hijos de Grace Villarreal - Violetta (12), Allegra (8) y el pequeño Luca (4)- han tenido un importantísimo papel, siendo los pajes de la novia y la mayor ha sido la encargada de una de las lecturas de la misa.

Lugar de la celebración de la boda de Melissa Villarreal y Eduardo Zouein

Grace Villarreal, una de las más veteranas de la esfera digital, ha llegado junto a sus tres hijos y su esposo, Jacob Henson. La creadora de contenido ha sido un gran apoyo para la novia desde que se prometió "en Maldivas, un sábado por la mañana antes de ir a hacer snorkel, Edu me sorprendió con un anillo creado por el joyero Álvaro Montejo", nos contaba en una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA!. De hecho, las hermanas — que están unidas también a nivel profesional con su firma de ropa The Villa Concept — han vivido juntas todo el proceso de la elección del vestido de novia y también la confección del vestido de Grace, quien ha confiado en Jorge Redondo.

El estilo de Grace y Melissa Villarreal: las hermanas a las que tienes que seguir

Entre las invitadas se encuentra Nieves Álvarez. La modelo y presentadora ha compartido a través de su perfil público su look compuesto por un vestido de color rojo pasión del diseñador Redondo Brand, que ha conjuntado con un elegante tocado, concretamente el modelo Morris de la firma Mimoki compuesto por un velo rojo con lunares y montado en una diadema fina del mismo tono en terciopelo.

Nieves Álvarez, a punto de romper a llorar, recibe la Gran Cruz del 2 de Mayo arropada por Bill Saad y su hija Bianca

Nieves Álvarez

Los invitados llegando al enlace. En esta imagen, la influencer Paula Baset

La influencer Marta Vidaurreta luciendo un elegante vestido verde satinado

La influencer María Garrido y Borja Reyes

Tras la ceremonia, la celebración ha dado comienzo a las 14:00 horas. Un día repleto de sorpresas y en el que los novios quieren celebrar un amor por todo lo alto tal y como anunciaron a través de la invitación de boda que entregaron a sus invitados en la que se puede leer: "Como llama divina es el fuego ardiente del amor; Las muchas aguas no podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos. Cantaras 8:7". Se trata de un versículo que tiene mucho significado para la novia ya que "lo pusieron mis padres en su boda y también Grace 🤍 ¡No puede ser más especial!", contó Melissa. Se trata de "la invitación de mis sueños" y su objetivo era "hacer algo supernuestro y diferente a lo que habíamos visto antes".

El descenso del Sella y una cena a la luz de las velas: así ha sido la fiesta preboda de Melissa Villarreal

Para los recién casados es muy importante que todos sus invitados disfruten y compartan con ellos el día más importante de sus vidas. Para que todo salga perfecto, han contado con la ayuda de Sandra de Ofelia Weddings, cuyo lema es "la magia de conectar y la suerte de coincidir". El equipo organizador les ha aconsejado con el diseño de la propuesta creativa, la búsqueda de proveedores, los presupuestos, el montaje... es decir, en todo lo relacionado con la boda. Además, la fundadora y directora creativa de The Villa Concept y su wedding planners han hecho "muy buen team" y se han entendido a la perfección. De hecho, uno de los detalles más bonitos ha sido el recibimiento a los invitados en el lugar de la celebración con un grupo de gaiteros. Al igual que todos los asistentes podían coger un paraguas nada más llegar, ya que este sábado en Gijón la temperatura oscila entre los 11 grados de mínima y 17 de máxima y la probabilidad de lluvia es del 100%.

La preboda de Melissa Villarreal con el empresario Eduardo Zouein

Como antesala a su boda, la fundadora y directora creativa de la firma The Villa Concept y su ya marido, organizaron una espectacular preboda en Asturias que comenzó el viernes 17 de mayo a las 18:00 horas. Una celebración única en la que la influencer y Eduardo Zouaín reunieron a muchos de los 250 invitados que han asistido a su enlace, en una jornada que estuvo repleta de emociones y sorpresas con diferentes actividades al aire libre como un pequeño picnic, una visita al santuario de Covadonga, y, para los más aventureros, haciendo parte del descenso del río Sella en piragua.

Melissa Villarreal y Eduardo Zouein durante su preboda

Para finalizar, disfrutaron de una divertida cena a la luz de las velas en una bodega, una velada en la que no han faltado platos deliciosos, risas y muchos bailes. Una cita en la que la novia lució un sencillo vestido blanco recto con tirantes y espalda descubierta que ha combinado con una sencilla capa. Su hermana mayor, Grace, por su parte, se decantó por un diseño palabra de honor en rosa bebé que ha complementado con una gargantilla con una gran flor y una blazer oversize.