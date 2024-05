Así es Eduardo Zouein, el futuro marido de Melissa Villarreal

Ha empezado la cuenta atrás para su boda. Será este sábado, 18 de mayo, cuando Melissa Villarreal se vista de novia y pronuncie el esperado 'sí, quiero' en una ceremonia que va a tener lugar en Somió (Gijón, Asturias). Ella es una influencer muy conocida en nuestro país, sin embargo, poco sabemos de su prometido. La hermana de Grace Villarreal va a casarse con Eduardo Zouein, a quien conoció en Formentera hace dos años.

¿Quién es Eduardo Zouein?

Edu, como ella le llama cariñosamente, estudió Business Studies en Inglaterra y trabajó varios años en una multinacional del sector farmacéutico. "Desde hace siete años dirige la empresa familiar, que se dedica a la distribución mayorista de tabaco y accesorios a través del canal estanco", nos contaba la propia Melissa recientemente.

Feliz y perdidamente enamorada, la influencer asegura que con él se siente "en casa": "Pese a que la relación no es de muchos años, desde el principio me sentí muy segura y en confianza, como si de repente estuviera exactamente donde tenía que estar". "Edu tiene un corazón muy noble, admiro la capacidad que tiene de conectar con las personas, da igual quien sea, es superservicial, atento y muy divertido. También es muy detallista y eso me conquistó desde el principio", nos decía ilusionada y deseosa de que llegue el momento de prometerse amor eterno.

Su gran día

Desde el principio, la pareja tenía claro que su boda iba a ser en Asturias. "Edu tiene raíces asturianas y, además, ha veraneado allí toda su vida, lo que hace que sea un sitio aún más especial. Le hacía mucha ilusión que fuese allí", nos confesaba la futura novia.

Tal y como puede verse en las invitaciones, la boda será el sábado a las 12:30 horas, pero el día anterior han organizado una preboda a las 18:00 horas para empezar a celebrar con todos sus invitados. Será entonces cuando podamos verles rodeados de sus respectivas familias y amigos más íntimos. No faltarán Grace Villarreal y su marido, Jacob Henson, y sus tres hijos: Violetta, Allegra y el pequeño Luca, quienes se convertirán en los otros protagonistas del enlace.

La importancia de los detalles

En la invitación que Melissa y Edu han enviado, puede leerse: "Como llama divina es el fuego ardiente del amor; Las muchas aguas no podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos. Cantaras 8:7". Se trata de un versículo que tiene mucho significado para la novia ya que "lo pusieron mis padres en su boda y también Grace 🤍 ¡No puede ser más especial!", ha contado. Se trata de "la invitación de mis sueños" y su objetivo era "hacer algo supernuestro y diferente a lo que habíamos visto antes".

Una bonita historia de amor

Se conocieron en el verano de 2021 en Formentera pero no empezaron a quedar hasta abril de 2022. En junio de ese mismo año ya se hicieron novios y, desde entonces, no han vuelto a separarse. En mayo de 2023, la influencer anunció emocionada que se había comprometido. "Fue en Maldivas, un sábado por la mañana antes de ir a hacer snorkel. Fue perfecto, natural y muy nuestro. No me lo esperaba para nada, estaba tan feliz y nerviosa que se me cayó el anillo al agua (¡menos mal que el agua de Maldivas es clara!)", nos contaba en una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA!.

Al preguntarle qué es para ella el matrimonio, Melissa lo tiene claro: "Es un pacto de amor que haces hacia otra persona delante de Dios. Un pacto de crear un futuro juntos, de elegirnos todos los días pese a todo lo que venga, de construir un hogar, una familia. Cuando pienso en el matrimonio, pienso en equipo, en complicidad. Es el mejor proyecto de la vida y, en mi opinión, el que sostiene absolutamente todo lo demás: con un matrimonio sano y feliz, puedes con todo lo que venga".