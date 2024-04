Los preparativos 'beauty' de Melissa Villarreal en la cuenta atrás para su boda

Melissa Villarreal está en plena cuenta atrás para su gran día, el que vivirá a mediados de mayo con su boda. Por ello, la influencer está dedicando buena parte de su tiempo a los preparativos del enlace, cuidando al máximo cada detalle con el objetivo de que todo esté listo y perfecto en la fecha señalada. Entre esos ensayos previos, ha contado muy ilusionada que "hacemos la primera prueba de 'make up'", señalaba en su perfil público sobre el bonito y elegante maquillaje que lucía en las imágenes que ha compartido.

Cuando quedan 25 días para la gran cita, tal y como ha explicado la empresaria de moda, otra de sus paradas era en la clínica de estética para hacerse varios tratamientos de belleza. Por un lado, está la "última limpieza profunda antes de la boda" que consiste en una "oxigenación para limpiar piel y el poro", ha relatado; y por otro el "alisado y antiescrespamiento" del pelo, añadía. Una puesta a punto que ha querido compartir con su legión de seguidores, de cara a la jornada tan especial e importante que tiene marcada a fuego en el calendario.

La semana pasada, la fundadora y directora creativa de la marca The Villa Concept celebró su despedida de soltera. "Cosas del finde", escribía con humor sobre la velada que tuvo con amigas en una discoteca, donde llevaba un pequeño y divertido velo de novia sobre la cabeza. Una noche para el recuerdo repleta de música y baile, que no podía faltar antes de dar el 'sí, quiero' al hombre del que está tan enamorada.

Curiosamente, justo se acaban de cumplir "dos años desde que este señor y yo nos tomamos ese vino. Y en menos de un mes, nos casamos. La vida", ha recordado con emoción sobre el día que empezó a intimar con su prometido, en abril de 2022. Sobre su futuro marido, tal y como nos contó la hermana de Grace Villarreal el pasado junio, se llama Edu y "estudió en Inglaterra Business Studies". En cuanto a su profesión, trabajó varios años en una multinacional del sector farmacéutico y desde hace siete dirige la empresa familiar, que "se dedica a la distribución mayorista de tabaco y accesorios a través del canal estanco", explicaba.

Al rememorar cómo fue la pedida de mano, Melissa confesaba que "estoy en una nube. Aunque durante la relación hemos hablado mucho de futuro y de planes a largo plazo, no me esperaba que me pidiese matrimonio cuando lo hizo". Todo currió durante un viaje que hicieron a Maldivas, un sábado antes de ir a hacer 'snorkel.' "Es un plan que nos encanta y nos tiramos horas solo mirando el fondo marino, así que fue esa mañana antes de entrar en el agua. Lo digo cada vez que cuento la historia: fue natural y muy nuestro".

No cabe duda que ese instante único e inigualable lo guardará para siempre en la memoria, incluso por el susto que vivió entonces. "Estaba tan nerviosa que se me cayó el anillo y ¡menos mal que el agua de Maldivas es clara!", relataba. Por último, al preguntarle por cómo es su ya casi esposo, la influencer se deshace en elogios hacia él: "Con Edu me siento como en casa. Pese a que la relación no es de muchos años, siempre me sentí muy segura y en confianza con él. Tiene un corazón muy noble, es superatento, detallista y eso me conquistó desde el principio".