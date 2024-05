El descenso del Sella y una cena a la luz de las velas: así ha sido la fiesta preboda de Melissa Villarreal

"Me caso con el amor de mi vida, así que pienso que va a ser un día de celebración, de alegría y de mucho amor", contaba hace unos días en ¡HOLA! Melissa Villarreal. No se equivocaba y así queda reflejado ya en esta primera toma de contacto con su enlace: la fiesta preboda, que ha comenzado la tarde de este viernes alrededor de las 18:00 de la tarde en Asturias, el "happy place" del novio por ser su destino de veraneo desde la infancia. Una celebración única en la que la influencer y Eduardo Zouaín, al que en solo unas horas dará el "sí, quiero", han reunido a muchos de los 250 invitados que mañana los acompañarán en su camino hacia el altar.

-Así es Eduardo Zouein, el futuro marido de Melissa Villarreal

Una jornada llena de emociones y sorpresas a la que han dado el pistoletazo de salida con diferentes actividades al aire libre como un pequeño picnic, una visita al santuario de Covadonga, y, para los más aventureros, haciendo parte del descenso del río Sella en piragua. La velada ha continuado con una divertida cena a la luz de las velas en una bodega, una velada en la que no han faltado platos deliciosos, risas y muchos bailes ¡con una gran conga de los invitados!

- Los preparativos 'beauty' de Melissa Villarreal en la cuenta atrás para su boda

Una cita en la que la flamante novia ha lucido un sencillo vestido blanco recto con tirantes y espalda descubierta que ha combinado con una sencilla capa. Su hermana mayor, Grace, por su parte, se ha decantado por un diseño palabra de honor en rosa bebé que ha complementado con una gargantilla con una gran flor y una blazer oversize. En lo referido al pelo, las dos creadoras de contenido y empresarias han apostado por llevar sus largas melenas sueltas y un maquillaje natural.

Melissa considera a su hermana Grace su alma gemela y es quien la ha acompañado en cada paso de los preparativos. La creadora de contenido, una de las más veteranas de la esfera digital, ha llegado junto a su esposo, Jacob Henson, con el que tiene tres hijos que tendrán un papel destacado en la boda de su tía. Violetta (12), Allegra (8) y el pequeño Luca (4) serán pajes y la mayor se encargará de una de las lecturas de la misa.

Para los anfitriones es muy importante tener cerca a las personas que han formado parte de su historia de amor, que comenzó hace casi tres años de una forma casual. Suele decirse que las mejores cosas suceden cuando no las esperas, y nadie mejor que ellos para confirmarlo. El 4 de julio de 2021 la influencer y fundadora de la firma The Villa Concept (proyecto creado con su hermana) se fue a Formentera, donde ambos acabaron tomando algo de forma informal mediante amigos comunes. En ese momento ella no estaba abierta al amor, pero todo cambió con la sonrisa de Eduardo y la facilidad con la naturalidad con la que hablaron durante toda la tarde.

- El estilo de Grace y Melissa Villarreal: las hermanas a las que tienes que seguir

Su primera cita llegó meses después (en abril de 2022) y todas las piezas encajaron. Desde el principio, Melissa se sintió muy segura a su lado y tuvo la sensación de estar "exactamente donde tenía que estar". En mayo del año pasado se comprometieron durante un viaje a Maldivas. Antes de salir a hacer snorkel, Eduardo la sorprendió con un anillo creado por el joyero Álvaro Montejo. La anécdota de la jornada fue cuando a la empresaria se le cayó al agua de los nervios y lo encontró gracias a que en esa zona el mar es cristalino. El padre de ella estaba al tanto de la sorpresa porque Edu le pidió su bendición semanas antes.