Nieves Ávarez, a punto de romper a llorar, recibe la Gran Cruz del 2 de Mayo arropada por Bill Saad y su hija Bianca

Nieves Álvarez ha vivido este jueves a mediodía uno de esas fechas que no se olvidan fácilmente, al recoger la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo que entrega la Comunidad de Madrid. En la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, la top model deslumbraba con su belleza y estilo nada más aparecer por la entrada del histórico edificio del siglo XVIII ubicado en plena Puerta del Sol. No solo ha sido una jornada muy especial para ella, sino también para toda su familia, que durante el acto estaba representada por su hija pequeña Bianca y la actual pareja de la maniquí, el empresario de origen libanés Bill Saad.

La presentadora de Flash Moda en TVE, que atraviesa por una gran momento tanto personal como profesional tras cumplir recientemente la cifra redonda de 50 años, ha recogido el galardón de manos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía visiblemente emocionada sobre el escenario, a punto de romper a llorar, bajo una ovación cerrada de aplausos que le han dispensado los alrededor de 650 invitados que había en el recinto. En sus primeras palabras tras ser condecorada, Nieves le ha dedicado esta medalla "a mi familia" y "a mí misma", ha señalado.

Para la ocasión, la supermodelo madrileña volvía a hacer gala de la indiscutible elegancia que la define en términos de vestimenta, elegiendo un diseño marfil y 'made in Spain' de la firma The 2nd Skin Co. Un vestido-capa asimétrico y calzado de rafia que querrán tanto novias como invitadas. Se trata, además, de la misma marca en la que ya confió doña Letizia con motivo de la cena de gala que se llevó a cabo en el Palacio Real de Ámsterdam en su reciente viaje de Estado con Felipe VI por Países Bajos.

"Nieves Álvarez ha roto tabúes con su libro Yo vencí la anorexia. Colabora con diferentes marcas de moda y ha realizado varias campañas solidarias centradas especialmente en los niños", ha destacado sobre ella durante la entrega de galardones, en esta cita donde la empresaria ha podido compartir su felicidad con los suyos.

Allí estaba la joven de 16 años que nació fruto de su matrimonio con Marco Severini, el fotógrafo italiano con quien tuvo otros dos hijos: Adriano (18) y Brando, este último el hermano mellizo de Bianca. Por su parte, Bill Saad se ha mostrado tambiñen "muy orgulloso" de Nieves, ha dicho en declaraciones a la prensa al ser preguntado por el acto de este jueves.

Condecoración a Rudy Fernández, acompañado por su mujer, Helen Lindes, y sus dos hijos

En esta jornada festiva en la Comunidad, que como cada año celebra su gran día el 2 de mayo, otro de los condecorados ha sido el jugador de baloncesto Rudy Fernández. El escolta y alero mallorquín, que a sus 39 años está en la recta final de su exitosa y brillante carrera, iba acompañado por su mujer, la modelo Helen Lindes (42), y sus hijos Alan (7) y Aura (que cumple 5 este mes). "Talento innato y una trayectoria imparable", han subrayado sobre el que es uno de los emblemas del Real Madrid y la Selección Española al otorgarle la Gran Cruz.

Un total de 15 instituciones y personalidades han sido reconocidas, entre ellos el grupo musical Camela, con sus integrantes Ángeles Muñoz y Dioni Martín esbozando una sonrisa de oreja a oreja al posar con su distinción. La lista estaba compuesta a su vez por la Policía Nacional; el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM); Telefónica, por su centenario; o el cabo primero del Ejército de Tierra, Fernando Martín Pozueco, que ayudó durante las labores de rescate de la DANA el pasado diciembre.

También el matrimonio conformado por Elena Huertas Zurita y Octavio Torres Román, participantes del programa de familias de acogida; los ciudadanos rumanos residentes en la región, los conserjes y porteros de fincas urbanas de la Comunidad, los profesionales sanitarios en formación, el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico, el Club Rayo Vallecano S.A.D y el periodista Constantino Mediavilla.

El acto ha destinado igualmente un espacio al 'In memoriam' en recuerdo de los grandes nombres que fallecieron este último año, como la periodista Victoria Prego -quien fallecía tristemente este miércoles a los 75 años-, la cantante María Jiménez, la presentadora María Teresa Campos o la actriz Concha Velasco. Por último, el mítico dúo de pop electrónico OBK ha sido el encargado de poner el broche final a la gala, interpretando sus conocidos temas Historias de Amor y El cielo no entiende, como aperitivo a la actuación que darán en la Puerta del Sol por la noche.