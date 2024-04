Helen Lindes y sus dos hijos: el mayor apoyo de Rudy Fernández, que ya piensa en su retirada

Loading the player...

Rudy Fernández ha comunicado este jueves en rueda de prensa que dejará el baloncesto a final de esta temporada. Estas eran las palabras del jugador del Real Madrid antes de disputar su próximo partido de la Euroliga: "Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo. Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros". Aunque bien es cierto que no ha querido pronunciar la palabra retirada: "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos", añadía el deportista.

Tras su próxima retirada, Rudy se centrará en su familia: su mujer Helen Lindes, y sus dos hijos. El deportista y la modelo contrajeron matrimonio el 4 de julio de 2015 en una espectacular boda. Así recordaba la exMiss España cómo se conocieron: "Rudy se enamoró, se hipnotizó, porque me vio en una portada de una revista y entonces dijo: 'Yo tengo que conocer a esa chica'. Casualmente, un amigo suyo me conocía y nos puso en contacto". Fruto de esa relación han nacido dos hijos: Alan, de siete años, y Aura, que llegaba al mundo en mayo de 2019. Ellos serán su principal apoyo tras el adiós del jugador a las canchas. Todos los detalles, en este vídeo.

