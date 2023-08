Amaia Salamanca y Helen Lindes, juntas en el basket: recordamos la amistad que les une

Málaga se ha convertido este fin de semana en la capital mundial del balonecesto. La selección española se enfrentó el pasado viernes a Eslovenia (99-79) y el domingo a Estados Unidos (88-98). Estos partidos congrearon a numerosos aficionados en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, entre ellos, los familiares y amigos de los jugadores. Helen Lindes, mujer de Rudy Fernández, no quiso perderse los encuentros y acudió con sus dos hijos, Alan, de seis años, y Aura, de cuatro. "¡Resumen de un finde de baloncesto a tope! ¡Qué orgullo poder ver a nuestro capitán y a su equipo en plena acción antes de que se vayan al Mundial", ha publicado la ganadora de Miss España 2000.

Helen vibró con la victoria de España ante Eslovenia y lamentó la derrota ante Estados Unidos. La modelo canaria compartió sus emociones con una de sus mejores amigas, la actriz Amaia Salamanca. Se conocieron gracias a Rudy y desde entonces es habitual verlas juntas disfrutando de numerosas planes, desde cumpleaños infantiles a vacaciones de pareja. Además, la intérprete fue una de las invitadas al enlace de Helen y Rudy, una celebración inolvidable que tuvo lugar el 4 de julio en La Fortaleza, un castillo del siglo XVII que ocupa la península conocida como Punta Avançada, en Pollença, Mallorca. Amaia, que en aquel momento estaba embarazada de su segundo hijo, llegó al enlace junto a su novio, el empresario sevillano Rosauro Varo.

La intérprete madrileña, de 37 años, es muy amiga de Rudy y, por tanto, de toda su familia. Además de llevarse de maravilla con Helen, mantiene una excelente relación con Marta Fernández, hermana del jugador. También hay que destacar que el hermano de Amaia, Mikel Salamanca, es íntimo del capitán de la selección española, con quien comparte su afición por el deporte. Mikel, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se dedica profesionalmente a la natación en la Escuela Menudos Delfines y es profesor de educación física en un colegio privado madrileño, donde también dirige al equipo de voleibol.

Amaia está viviendo un momento muy dulce como actriz. "Me siento muy afortunada por dedicarme a algo que me gusta tanto. he tenido épocas de mucho trabajo y momentos en los que lo pasas mal, porque no sabes si se van a volver a acordar de ti", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA! Fashion. La intérprete lleva una vida muy discreta junto a su pareja y sus tres hijos en la que no faltan las risas. "Me gusta mucho reírme, no soy nada sufridora, me encanta pasármelo bien, y siempre estoy más por la alegría", añadió. Tampoco faltan los planes con amigos. "No me gusta nada cocinar, soy un desastre. Lo que sí me gusta mucho es que venga gente a casa, cualquier evento es válido: un cumpleaños, un partido de fútbol, los Oscar, los Goya… Me gusta más estar en casa, o ir a casa de alguien, que salir fuera", afirmó.