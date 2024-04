Nieves Álvarez, la invitada perfecta con vestidos que destilan pura versatilidad y elegancia

En plena época de bodas es habitual toparnos con quienes se encuentran inmersas en una espiral de quebraderos de cabeza por no saber decantarse por el look de invitada más adecuado para la ocasión. Además, el hecho de saber que, casi siempre, se invierte en diseños que luego no son reutilizados lo suficiente, aún provoca que se dé más vueltas al asunto. Sin embargo, existen fuentes de inspiración capaces de poner esa solución tan ansiada a nuestro alcance. La modelo Nieves Álvarez mostró hace algunas jornadas los dos vestidos, perfectos para llevar en ambientes de etiqueta, que enamorarán a las mujeres más elegantes del globo terráqueo.

Además de tratarse de dos creaciones que merece la pena tener en el radar por la sofisticación que irradian, lo que destaca de ellas es que son asequibles y extremadamente versátiles, pues tanto pueden ser usadas para eventos formales como para quedadas más relajadas y desenfadadas. Asimismo, van dirigidas a aquellas que pretenden configurar estilismos tan femeninos como contemporáneos. Ambas prendas forman parte de la edición limitada de Juan Avellaneda x See lou, una colaboración protagonizada por el color y los estampados florales.

En primer lugar, la también presentadora de televisión nos propone el vestido Berta (199,80 euros). Una obra de largo midi con cuello estilo mandarín, mangas largas abullonadas y falda envolvente que la madrileña combinó con gafas de sol de ojo de gato, zapatos joya destalonados con tacón en negro y clutch en la misma tonalidad.

Y en segundo lugar, un vestido en tonos rosas, naranjas y burdeos, bautizado como Ares (55,95 euros), elaboración de largo midi en tul con cuello subido y detalle drapeado en el lateral. Una opción de tejido elástico idónea que nos garantizará el máximo confort en jornadas largas. Este es conjugado por la empresaria con unas Wayfarer y unos zapatos de tacón en colores similares a los de la pieza principal.