Nieves Álvarez y Eugenia Silva deslumbran en la preboda de los fundadores de Aquazzura

¿Piensas que The White Lotus es pura ficción? Edgardo Osorio y Ricardo D’Almeida, los fundadores de Aquazzura, se dan el 'sí, quiero' este fin de semana en el mismo palacio de la localidad siciliana de Noto donde el personaje de Jennifer Coolidge pasó la mejor noche de su vida. Si no eres fan de la serie, te ponemos en contexto: la flor y nata de industria de la moda se ha reunido en las proximidades de Villa Elena, un imponente monasterio del siglo XVII con muebles rococó y tapices de brocados de color esmeralda, para ser testigos del enlace de los reputados diseñadores. ¡Y no ha faltado representación española! Dos de sus supermodelos más queridas han dado comienzo a las celebraciones este viernes en la gran fiesta preboda, donde el único requisito era vestir de gala con el mejor calzado italiano.

Nieves Álvarez, la mujer de rojo en la preboda italiana de los fundadores de Aquazzura

Nieves es gran amiga de los novios e incluso ha colaborado con ellos durante ellos en distintos eventos y campañas, así que no ha querido perderse la oportunidad de presumir de las esculturales creaciones de Aquazzura, esta vez, en las celebraciones por la boda de sus propios fundadores. La supermodelo se ha enfundado en un majestuoso vestido rojo con drapeados, hecho a medida por Jorge Redondo, de Redondo Brand, que nos fascina especialmente por su complejo escote de mariposa.

Al darse la vuelta, Nieves desvela que la falda recta y fluida del diseño se extiende como una larguísima cola a su paso por los antiguos recovecos del Castelluccio di Noto. Así nos ha dejado ver su calzado, que por supuesto firma la casa italiana estrella de la velada: son sus salones Bow Tie Pump 85 en color rojo (675 euros). El toque final ha sido su original collar de gran colgante de piedras preciosas en color rojo con forma de corazón, una símbolica pieza de Alta Joyería de Bulgari con la que envía un mensaje a los futuros novios.

El vestido 'arlequín' de Eugenia Silva

Otra de las modelos españolas presentes en los festejos de los diseñadores es Eugenia Silva, aunque sin duda concluimos que se ha decantado por un look mucho más arriesgado (y no por ello menos elegante) que el de Nieves. Ha sido todo un acierto para la fiesta previa al enlace, al mejor estilo de The White Lotus, con su vestido de cuerpo de tul transparente y paneles reflectantes en forma de rombos, que se inspira en la figura del arlequín dentro de la commedia dell'arte veneciana. Forma parte de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2023 de Armani Privé.

Si bien los hilos metalizados del vestido eran suficiente complemento, los accesorios del look han brillado también por cuenta propia. Aparte de sus salones negros con tiras entrelazadas alrededor del tobillo, el modelo Cherry de Aquazzura (669 euros), las fabulosas instantáneas publicadas por Eugenia nos han dejado ver cómo las luces del palazzo rococó se reflejaban en sus deslumbrantes pendientes colgantes de strass y anillos de diamantes, cortesía de Rabat.