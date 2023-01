El traje con torera de Aubrey Plaza ('The White Lotus') es el look que querrás copiar desde ya

Presta atención porque una de las tendencias dosmileras más bonitas (sí, no todo fue feo aquellos años) ha regresado para quedarse. De hecho, la temporada pasada ya la empezamos a ver tímidamente por las tiendas, pero es que ahora, va a arrasar. Te hablamos de la chaqueta sastre en versión torera, con la que lucir abdominales es más sofisticado que nunca. Lo hemos comprobado gracias a Aubrey Plaza, que acudió anoche al programa de televisión de Jimmy Fallon para hablar de sus nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios del Sindicato de Actores como mejor actriz de reparto por The White Lotus y, por supuesto también a divertirse jugando un trivial.

Pero volvamos a lo importante. La actriz, a la que estamos acostumbradas a ver de morena y no de rubia como anoche, está en uno de sus mejores momentos profesionales y por eso, todo lo que lleve es digno de comentar. Y, más aún si se trata de un traje superponible como el que lució en el programa The Tonight Show. Un dos piezas de cuadros grises formado por un pantalón ancho de cintura alta y una torera que fue, sin duda, la protagonista del look de Aubrey Plaza. Para completarlo, la intérprete se decantó por unos zapatos de tacón de color beige.

El otoño en el que la chaqueta torera volvió a ser tendencia

¿Quieres su look?

Un look perfecto para cualquier momento del día que, si te gusta, también puedes imitar. Las firmas de moda no se han quedado atrás y han creado conjuntos con diferentes colores y tejidos. Puedes darle una vuelta al look de Aubrey Plaza y combinar la chaqueta torera con una falda en lugar de con un pantalón como por ejemplo, te proponen en Zara. Así, este estilismo también te valdrá para por la noche.