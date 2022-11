¿Adivinas quién ha diseñado el traje favorito de Gigi Hadid? Una pista: lo llevó en su desfile

La vuelta a los 2000 vuelve a sorprendernos una vez más, y es que parece que con el regreso de los pantalones y faldas cargo, los bolsos de asa corta y el exceso de denim, no ha sido suficiente. Sin embargo, como sudece siempre con todos los come back de tendencias, siempre hay una vuelta de tuerca, una nueva forma de lucir aquello que ya llevamos puesto años atrás. Y, por supuesto, la nueva versión siempre es mejor. Y para muestra, el nuevo look con el que Gigi Hadid nos ha impactado a todas: un traje negro de inspiración dosmilera precioso y completamente diferente al resto de dos piezas a los que estamos acostumbradas.

En esta nueva versión, el pantalón de traje baja su tiro hasta la cadera, se lleva con un crop top y además, sustituye el clásico zapato de salón tan asociado a este tipo de looks, por unos mocasines de suela chunky. Un acierto total por parte de la modelo, que ya lo ha convertido en su estilismo favorito. Si aún viendo la foto no reconoces de quién puede ser este diseño tan bonito que trae de vuelta, no solo los pantalones de tiro bajo, sino también el dobladillo en blanco (al que también se ha apuntado Aitana), te resolvemos el misterio: ¡es de Victoria Beckham! Y la propia Gigi Hadid ya lo lució en el desfile de la última colección Primavera/verano 2023 que la diseñadora celebró el pasado mes de septiembre en París.

La diferencia con el look de pasarela es que, en lugar de llevar el bolso Chain Pouch Bag en su versión más pequeña (ya que este pertenece a la nueva colección de Primavera/ verano 2023), lleva el modelo que está actualmente en tienda a un precio de 990 euros, y que pertenece a la temporada de Otoño/ invierno 2022. Además, no es la primera vez que Gigi Hadid confía en Victoria Beckham para crear alguno de sus looks, porque parece que la top está encantada con sus diseños tal y como le ha comentado en su perfil de redes sociales: "Love u & this bag & this suit 🖤". Así, veíamos por las calles de Nueva York a la mayor de las Hadid, luciendo el mismo bolso bolso, que es ya un imprescindible de su armario.