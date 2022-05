La original idea de Gigi Hadid para llevar los pantalones de tiro bajo en 2022

Juramos no volver a llevarlos, pero como ocurre a menudo en el mundo de la moda, rectificar es de sabios. Y es que con los pantalones de tiro bajo ha sucedido lo mismo que con prendas que en su momento fueron motivo de discordia, como los vaqueros acampanados o las botas blancas: llegamos a renegar de ellas, pero ahora hemos vuelto a darles la oportunidad haciéndoles un hueco en nuestro armario. Esta primavera-verano el talle bajo regresa a las tiendas como una supertendencia ante la que tienes dos opciones: pasarla por alto o darle la oportunidad. Y Gigi Hadid ha decidido hacer lo segundo, demostrando que esta silueta es la reina del estilo Y2K y que es posible lucirla con gusto.

- Con look lencero y rodeada de amigas 'top': así ha sido el 27º cumpleaños de Gigi Hadid

La modelo acudía anoche al evento de inaguración de la colección de baño que ha creado junto a su amiga de la infancia, la diseñadora Francesca Aiello, fundadora de la firma Frankies Bikinis. Y para la ocasión decidió apostar por la prenda más representativa de la década de los 2000: unos pantalones rectos de tiro (muy) bajo en color crema que ha integrado en un look con un sello muy personal. Los ha acompañado con unos zapatos blancos de tacón a juego con una blusa corta, que dejaba ver la original prenda con la que Gigi ha salido airosa en su elección: no, no se trata de un body, ¡sino de un bañador!

- El truco de estilo de Gigi Hadid para lograr un efecto 'glow' sin usar iluminador

Si no tienes muy claro cómo combinar este tipo de pantalones, la idea de la californiana puede ser una buena opción. Con esta prenda de baño soluciona uno de los principales inconvenientes de llevar tiro bajo, que es la falta de comodidad cada vez que nos sentamos, pues se deslizan más de la cuenta. Y es que hay bañadores con diseños tan bonitos que no necesitamos esperar a ir a la playa para estrenarlos, podemos llevarlos perfectamente en la moda de calle, como ha hecho Gigi. Con ellos ha logrado un original efecto cut out a la altura de las caderas, solo apto para las más atrevidas.

Como no podía ser de otra manera, el bañador de la modelo pertenece a la colección 'Gigi x Frankies Bikinis'. Se trata del modelo 'Fawn', disponible en la web de la firma desde 260 euros. Un diseño de estilo campestre que combina los dibujos azules estampados con volantes y un llamativo lazo, pensado no solo para bañarse en el agua, sino también para "cualquier actividad veraniega", como explican sus diseñadoras.