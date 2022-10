Victoria Beckham desvela cuál es el conjunto que jamás volvería a llevar

La moda ha cobrado siempre un papel fundamental en la vida de Victoria Beckham, quien ha terminado convirtiéndola en su profesión. La diseñadora es para muchos un referente de estilo gracias a sus creaciones y a las tendencias con las que no teme arriesgar: desde sus pantalones setenteros hasta las botas 'Cenicienta' que últimamente la hemos visto llevar. Siempre segura sobre sus apuestas estilísticas, hay una pregunta que desearíamos poder hacerle: ¿hay algún look del que se arrepienta? Eso mismo le han planteado durante su paricipación en el programa Watch What Happens Live, donde ha desvelado qué conjunto no puede quitarse de la cabeza después de dos décadas.

Repasando algunas de sus elecciones más sonadas sobre la alfombra roja, apareció uno de los conjuntos coordinados que David y Victoria Beckham popularizaron al principio de su relación. La pareja solía acudir a eventos con looks similares, poniendo de moda el peculiar matching que, tiempo después, también ha recreado su hijo Brooklyn junto a Nicola Peltz. Concretamente, se referían a los trajes de cuero negro que el matrimonio escogió para asistir a una fiesta de Versace en 1999. De aquellos conjuntos, que hoy podrían ser pura tendencia dado el auge de las prendas 'estilo Matrix', la Spice Girl no guarda muy buen recuerdo. "Todavía me persiguen", ha confesado. ¡Y por varios motivos!

Los Beckham posaban así con estos trajes que, al parecer, no resultaban del todo cómodos. "Hacía mucho calor", ha admitido la empresaria. Por no hablar del fallo de etiqueta que cometieron: "Se trataba de una cena celebrada por Versace y nosotros llevábamos conjuntos de Gucci", explica. "Lo cual es totalmente inapropiado". Victoria admite que no puede quitarse de la mente esta imagen porque "todo el mundo sigue sacándola", pero que aun así, ella guarda un recuerdo especial de aquel momento. "Me obsesiona, pero me encanta. Pensábamos juntos qué íbamos a llevar, había una ingenuidad muy dulce en ello", admite. Por eso incluso ella misma recupera de vez en cuando en sus redes sociales esta fotografía, que utiliza con humor para felicitar a su pareja en cumpleaños o aniversarios.

