El romántico detalle de David Beckham a Victoria horas antes de su debut en Paris Fashion Week

Hace unos días, los seguidores de Victoria Beckham se preguntaban la razón de que la diseñadora hubiera eliminado por completo todo rastro de tinta en su piel dedicado a su marido David, pero ahora ya pueden tranquilizarse. La ex-spice girl, que se lanza a la conquista de París debutando hoy por primera vez en esta Semana de la Moda, ha compartido en su perfil de redes sociales el detalle más importante que ha recibido horas antes del desfile. Un regalo con el que David Beckham vuelve a mostrar su apoyo y amor incondicional hacia Victoria y que nos ha encantado.

Se trata de un ramo de rosas blancas que le ha enviado junto con una tarjeta dedicada en la que se podía leer: "Querida Victoria, no puedo esperar a ver cómo todo tu duro trabajo da sus frutos. ¡Sé que el show será increíble! Estoy muy orgulloso de ti. Con mucho amor, David". Un detalle muy especial por lo que significa este nuevo reto profesional para la diseñadora, ya que París es la capital de la moda por excelencia y mostrar su nueva colección Primavera- Verano 2023 allí no es nada fácil teniendo en cuenta que se medirá con casas tan legendarias como Chanel, Louis Vuitton o Givenchy. Por eso, no nos extraña que Victoria Beckham esté impaciente y súper ilusionada con este debut.

Así, ha querido hacer partícipe de este nuevo sueño cumplido a todos sus seguidores, a los que contó de primera mano con una foto muy graciosa de ella misma de pequeña a la que tituló "Paris Fashion Week is calling", lo emocionada que estaba con este proyecto. Además, también hemos podido conocer pequeños avances de lo que podremos ver en unas horas sobre la pasarela de la París Fashion Week. Y aunque los looks que mostrará son toda una incógnita todavía, Victoria ha querido regalarnos una imagen, eso sí, algo borrosa para no dar pistas, de las tops más conocidas que lucirán sus nuevos diseños.

Como hemos dicho, esta va a ser la primera vez que Victoria Beckham desfile en la capital francesa, ya que aunque tal y como ha confesado varias veces, "siempre ha sido un sueño presentarme en París", su debut como diseñadora de moda lo hizo en Nueva York en 2008 y escogió su ciudad natal, Londres, para conmemorar el décimo aniversario de su marca. Estos cambios de localización, se unen a los que ya ha venido realizando durante este último año en su empresa, ya que Victoria junto con su directora ejecutiva, Marie Leblanc, decidieron modificar la estrategia comercial, combinando las colecciones de Victoria by Victoria Beckham y de la línea principal y disminuyendo el precio promedio de la colección.