Victoria Beckham se ha borrado un tatuaje dedicado a David: ¿qué nos quiere decir?

En los tiempos en los que todo el mundo busca un nuevo tatuaje para hacerse, Victoria Beckham vuelve a ir por libre. A la diseñadora le ha gustado siempre plasmar con tinta en su piel los momentos más importantes de su vida y. por eso, a lo largo de todos estos años, la hemos podido ver con letras y símbolos que eran un tributo tanto a sus hijos como a su marido. Sin embargo, en sus últimas publicaciones en redes sociales, no hay ni rastro de ellos. No sabemos si se trata de una nueva tendencia que, como muchas, implantará la ex- spice girl, o si, en realidad hay un significado más profundo.

Es cierto que no es el primer tatuaje que se elimina ni el primero que estaba dedicado a su marido David. Victoria Beckham ya recurrió a la ayuda del láser en 2018 para borrar por completo las letras en hebreo que recorrían su espalda con la frase I am my beloved's and my beloved is mine (Soy amada y mi amado es mío) y que también comparte el ex-futbolista. Sin embargo, lejos de parecer una muestra de ruptura, David Beckham siempre mostró su apoyo a la diseñadora que ahora, ha decidido deshacerse de un tatuaje aún más emblemático.

¿Adivinas cuál es? Nada más y nada menos que los números romanos VIII-V-MMVI que se había tatuado en su muñeca derecha y que representaban el 8 de mayo de 2006, fecha en que ella y David renovaron sus votos matrimoniales. Además, junto a la fecha, Victoria Beckham había mandado escribir en latín una frase que podríamos traducir como "otra vez desde el principio", y que posiblemente hacía referencia a la época en la que se mudaron a Los Ángeles en 2007.

Este hecho ha dejado a todos sus fans con las alarmas puestas ya que, aunque todo parece indicar que no hay problemas en su matrimonio con David y que tan solo se trata de un cambio de look acorde al estilo sofisticado por el que apuesta desde que se convirtió en diseñadora, nunca hay que bajar la guardia. Por el momento, también hemos podido ver como su muñeca izquierda ha quedado libre de tinta ya que las iniciales del nombre de su marido y la romántica frase "juntos para siempre, eternamente" que Victoria se tatuó para conmemorar su décimo aniversario de boda, han desaparecido.