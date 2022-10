Victoria Beckham ha estrenado las botas 'Cenicienta' que van a triunfar en 2023

Es verdad que la vuelta a los años 2000 ya nos ha traído más de una tendencia muy adaptable como los pantalones cargo, las minifaldas de tablas o el tiro bajo tan cuestionado. Pero, faltaba un tejido que reinó todos los armarios en aquella época: el strass. Paris Hilton, Nicole Richie y, por supuesto, Kim Kardashian, hicieron de él su imprescindible a la hora de crear un look de fiesta. Sin embargo, nada es realmente tendencia hasta que no lo lleva Victoria Beckham. Y, como no podía ser menos, lo ha hecho dándole una vuelta más para sorprendernos como nunca con su estlismo. ¿El último? Unas impresionantes botas transparentes de malla con cristales y taconazo que ya nos han conquistado.

Victoria Beckham se ha borrado un tatuaje dedicado a David: ¿qué nos quiere decir?

Pero, lo que más nos gusta es que la diseñadora haya apostado por los brillos para un look de día y nos haya demostrado, una vez más, que no solo son aptos para la noche. Basta con combinarlos con una prenda más sencilla para contrarrestar el efecto. Y, así lo ha hecho ella: un vestido azul ceñido al cuerpo con drapeado en la cintura y escote asimétrico que pertenece a la colección primavera/verano 2023 que ha presentado hace unas semanas en la Fashion Week de París. Un look ideal para pasear por las calles de Nueva York, al que ha sumado unas maxi gafas de sol negras para seguir yendo acorde a la estética dosmilera, y el pelo recogido en un moño con dos mechones sueltos sobre la cara, elaborado por su peluquero, Ken Pavés.

La divertida anécdota de Victoria Beckham, ¿ha repetido su look de madrina para otra boda?

¿Te apuntas a esta tendencia?

El gusto de Victoria Beckham por los brillos no es nuevo, y seguramente recordarás sus famosas botas glitter de su coleccion otoño/invierno 2021 que tanto enseñó en sus redes sociales. Y, aunque el look de Victoria Beckham es siempre algo complicado de imitar, hemos encontrado estos botines de malla con strass de Mango que cuestan 69,99 euros y que pueden servirte para un lookazo. Son muy parecidas a las que lleva la empresaria y las puedes combinar tanto para un estilismo de noche como para uno de día como hace ella.

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!